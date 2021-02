AstraZeneca-vaccin over twee weken verwacht in Zeeland

Injecteren coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer de eerste prik wordt gezet is nog onduidelijk, maar voorzitter van de Zeeuwse huisartsencoöperatie Matthijs Bordui verwacht de eerste levering AstraZeneca rond 22 februari. Maar voordat er uitnodigingsbrieven naar patiënten worden gestuurd willen de huisartsen meer zekerheid over de leverdatum. "Want straks hebben we iedereen uitgenodigd, maar is er geen vaccin."

Waarom Zeeland?

De reden dat het RIVM voor Zeeland heeft gekozen is omdat de beperkte voorraad van het vaccin overeenkomt met de benodigde prikken die in onze provincie met het vaccin moeten worden gezet. De beperkte voorraad is ook meteen de reden waarom er specifiek voor 63- en 64-jarigen is gekozen. "Normaal werken we in blokken van vijf jaar. Dat was door de beperkte voorraad nu niet mogelijk. Het RIVM heeft nog gekeken of 62-jarigen er ook nog bij konden, maar dat lukte niet."

Behalve de 63- en 64-jarigen komen nog drie categorieën in aanmerking voor het nieuwe vaccin. Dat zijn patiënten met het syndroom van Down die nog thuis wonen, patiënten met problemen met hun ademhaling en mensen met morbide obesitas.

Legpuzzel

De 15 minuten wachttijd na het vaccineren en de drie extra categorieën maken het vaccineren een 'ingewikkelde legpuzzel' zegt Bordui. De patiënten met het syndroom van Down hebben de huisartsen goed in beeld, "maar de andere twee minder. We wegen bijvoorbeeld niet ieder half jaar alle patiënten om te kunnen bepalen wie er morbide obesitas heeft."

Bordui wacht nog op meer informatie van het RIVM dat moet helpen bij het selecteren van de patiënten.