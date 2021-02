Veiligheidsregio: schaatsen mag, maar alleen binnen de coronaregels

Eend bij een wak in het ijs (foto: Anneke van den Dries, Oost-Souburg)

Jan Lonink van de Veiligheidsregio verwijst naar regels die door de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) zijn opgesteld. "Die zijn uitstekend." Zo dienen kleedkamers en kantines bij ijsverenigingen gesloten te blijven.

Uitlaatklep

Gisteren spraken de voorzitters van alle veiligheidsregio's met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over schaatsen. Lonink: "We willen dat het past binnen de bestaande coronaregels. Dus geen samenscholingen, maar het is mooi als mensen een uitlaatklep hebben." Geen groepsvorming, schaatsten met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand. De uitzondering geldt voor jongeren tot en met 17 jaar.

Somber en depressief

Jan Lonink snapt dat door de beperkingen de druk op mensen toeneemt en dat somberheid en depressiviteit op de loer liggen. "Dit komt dus best mooi uit." Met koek-en-zopie gaan gemeenten verschillend om. "Afhaalpunten kunnen, maar het liefst op vaste punten."

Luister hier naar Jan Lonink over de toenemende schaatskoorts:

Lonink noemt het schaatsplezier een mooie uitlaatklep

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft al contact gehad met ijsverenigingen. "Sommige ijsverenigingen gaan niet open omdat het voor hen onmogelijk is om de verwachte toeloop van schaatsers in goede banen te leiden." Publiek is niet welkom.

Beroep op eigen verantwoordelijkheid

Mocht het toch druk worden of worden de regels niet nageleefd dan kan de burgemeester schaatslocaties sluiten. Burgemeester Jack van der Hoek laat weten: "Dit koude winterweer komt niet vaak voor; het is een bijzondere tijd. Ik begrijp heel goed dat schaatsen een aangenaam moment van ontspanning is. Tegelijkertijd zitten we midden in de lockdown. Ik doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. Vermijd drukte en houd afstand. Zo kunnen we samen genieten van deze winterse dagen."