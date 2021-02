Lockdown voorbij, Zeeuwse Adrienne kan weer aan de slag in Australië

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben weer meer vrijheid", vertelt Adrienne lachend. De afgelopen week zaten zo'n twee miljoen mensen in lockdown omdat een beveiliger van een quarantainehotel in Perth (West-Australië) besmet was geraakt met het coronavirus. Adrienne woont in het westen en de gevolgen voor haar bedrijf waren enorm.

"Veel mensen uit Perth vliegen voor werk in de omgeving. Maandag is de dag dat veel mensen terugvliegen. Vorige week maandag begon de lockdown, dus gingen veel projecten niet door." Gelukkig voor Adrienne is er weer wat te doen. "Morgen gaan we in de woestijn een kamp opbouwen voor de mijnwerkers. Dat hadden we vorige week al willen doen."

Adrienne kan weer aan de slag