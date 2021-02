De strijd is losgebarsten, mag Adrie Dek dit jaar weer lamsoor en zeekraal gaan plukken?

Vanaf 9 februari kan de vergunning weer worden aangevraagd. "Van de laatste zeven jaar ben ik drie keer uitgeloot", zegt Adrie Dek, die dit jaar weer op een maaltje van zelf gesneden lamsoor hoopt.

Mensen die zeegroente willen snijden, kunnen tussen 9 en 19 februari een vergunning aanvragen bij de provincie. Ieder jaar melden zo'n 600 mensen zich aan. Maar 284 mensen, dus minder dan de helft van de aanvragers, krijgen een vergunning.

Broedende vogels

Het kan niet anders, zegt provinciebestuurder Anita Pijpelink. "Als iedere Zeeuw, en trouwens ook niet-Zeeuwen melden zich aan, de natuur in kan gaan, is dat een bedreiging voor de natuur. Bijvoorbeeld voor broedende vogels. Daar hebben we een verantwoordelijkheid voor."

Lastige balans

Een goede balans vinden tussen de traditie van zeegroente snijden en het beschermen van de natuur is lastig. De provincie wil zo veel mogelijk mensen de kans geven te doen wat, zoals provinciebestuurder Pijpelink dat zegt, 'in ons Zeeuwse DNA zit'. Daarom zijn er onderzoeken gedaan naar wat er wel en niet kan.

Zelf zeekraal snijden is erg geliefd onder Zeeuwen (foto: Omroep Zeeland)

Kan het hele vergunningenstelsel misschien op de schop, is een van de onderzoeksvragen. Zijn vergunningen nog wel nodig? Helemaal loslaten gaat nog niet is de conclusie, maar in de toekomst meer vergunningen uitgeven, zit er misschien wel in.

"We kunnen het niet zomaar vrijgeven", legt Pijpelink uit. "We moeten goed nadenken over waar we het kunnen toestaan. Maar ook of we het misschien kunnen beperken tot bepaalde periodes in het jaar."

Nog geen verruiming

De provincie wil alles doen in goed overleg met verschillende organisaties. Dat maakt dat er dit jaar nog geen verruiming in zit. Dus moet Adrie Dek uit Kruiningen ook dit jaar afwachten of hij een van de 284 gelukkigen is, want een aanvraag indienen doet hij 'natuurlijk'.

Adrie Dek hoopt op een vergunning voor het snijden van zeegroente (foto: Omroep Zeeland)

Áls hij een vergunning krijgt, gaat Adrie Dek één keer in de week naar het gebied om een emmertje lamsoor - en later in het seizoen wat zeekraal - te snijden. Niet alleen omdat hij dat een lekker maaltje vindt, het raakt iets diepers. "Het is prachtig om te doen, in een uitgestrekt natuurgebied. Dan voel je je weer helemaal Zeeuw."