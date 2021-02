Ondernemingsraad Intervence: 'Stem medewerker niet meegenomen in plan'

Manifestatie Intervence op Middelburgse Markt (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorig jaar werd bekend dat alle dertien Zeeuwse gemeentes stoppen met de financiering van de jeugdorganisatie en alle taken worden overgeheveld naar drie andere jeugdbeschermingsorganisaties: de William Schrikker Stichting, het Leger des Heils en Briedis.

'Beter en goedkoper'

Volgens de dertien Zeeuwse gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg kunnen die drie organisaties de jeugdbescherming in Zeeland beter en ook goedkoper organiseren dan Intervence. Voor de overgang naar die nieuwe organisaties wordt drie miljoen euro uitgetrokken. Het plan is en was altijd dat er zoveel mogelijk van de medewerkers van Intervence, die direct bij de gezinnen en kinderen (gezinsmanagers) betrokken zijn, gaan werken bij de nieuwe organisaties.

'Gezinsmanagers vertrekken'

De ondernemingsraad heeft daar een hard hoofd in. Voorzitter Iris van de Garde: "Wij zien gezinsmanagers vertrekken en er is al sprake van een landelijke tekort." In de brief staat dat de ondernemingsraad betrokken wil worden bij de uitwerking van het hele plan. Dat plan moet deze maand in eerste conceptvorm klaar zijn.

Volgens Van de Garde is de ondernemingsraad tot nu toe ook niet meegenomen in de plannen. Wat haar betreft moeten alle scenario's opnieuw bekeken worden. Intervence aansluiten bij een andere organisatie zou dan volgens haar ook een optie zijn. Daarmee zou Intervence mogelijk kunnen blijven bestaan. Luister hier het gesprek met Iris van de Garde terug:

Ondernemingsraadvoorzitter Iris van de Garde wil dat de or betrokken wordt bij de plannen.

Intervence met knuffelbeer. (foto: Omroep Zeeland)

Het besluit van de Zeeuwse gemeentes eind vorig jaar om te stoppen met het financieren van Intervence stuitte op veel protest en bezwaar. In eerste instantie van de medewerkers zelf die zich zorgen maakten over de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen. Zij voerden actie op de Markt in Middelburg.

Landelijke kritiek

Later kwamen er ook kritische geluiden van onder meer Jeugdzorg Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Zeeuwse gemeentes hebben altijd volgehouden dat het plan dat nu wordt geschreven zorgt voor goede jeugdzorg in Zeeland.

Bij Intervence werken 75 gezinsmanagers. Zij beschermen kinderen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd, ondersteunen gezinnen met problemen en regelen de hulpverlening. Dat doen ze op als de rechter daar om vraagt of de gemeente daar toe een opdracht geeft.

