Hoogbejaarde stamgast op verjaardag verrast (foto: Omroep Zeeland)

Elke dinsdag en woensdag kan een klein aantal gasten het eten van de leerlingen komen verorberen. De laatste maanden vanwege de lockdown niet meer in het restaurant zelf, maar konden mensen de maaltijden afhalen. Toen ook dat vandaag dus niet mogelijk bleek, vonden ze bij Het Goese Lyceum, waar Lab 14 onder valt, dat zij toch iets voor hun stamgast moesten doen. "Ze verdient het ook gewoon om in het zonnetje gezet te worden", legt docent Edo Maat uit. "Dus hebben we met de leerlingen gezegd: 'we gaan gewoon de maaltijd naar haar toebrengen'."

Beduusd

Het driegangenmenu, door leerling Lucas in elkaar gezet, bestond uit onder andere een lekker stuk brood, aardappelen, stoofvlees en bolussen. Voor mevrouw Dijkgraaf was het een grote verrassing toen Lucas met een tas vol eten - op afstand - voor haar deur stond. "Ik was er gewoon beduusd van", zegt de jarige glunderend. "Ik wist niet wat ik zag. Geweldig gewoon."

Leerling Lucas heeft de maaltijd voor mevrouw Dijkgraaf bereid (foto: Omroep Zeeland)

Het eten kwam precies op het juiste moment voor mevrouw Dijkgraaf. "Ik heb vandaag nog niet zoveel gegeten. Het ging aan een stuk door; ik geloof dat ik 36 telefoontjes heb gehad", legt ze uit. Hoe ze de verjaardagsdis vond, is onbekend. Maar als resultaten uit het verleden iets voorspellen, is dat wel goed gekomen. "Het eten is altijd prima", aldus de bejaarde stamgast. "En altijd heel gezellig."