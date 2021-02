In de categorie sneeuwpret: kiten op het boerenland

In normale omstandigheden is de kust het domein van de kiters, die al van grote afstand te zien zijn, met hun kite hoog in de lucht. Maar nu Nederland bedekt is onder een laag sneeuw, hebben de kitesurfers er tijdelijk een domein bij: verlaten akkers. Voordeel van deze nieuwe locatie is dat ze er niet zo nat van worden als normaal.

Toestemming van de boer

Suze van Gaalen is fanatiek kitesurfer en dacht dat het wel leuk zou zijn om op een akkerland te snowkiten, nu er veel sneeuw is gevallen. "Ik ken de boer van dit akkerland bij Kamperland en die vond het goed dat we hier komen snowkiten. Je kan natuurlijk niet zomaar op een akker gaan kiten, want voor hetzelfde geld heeft die boer al wat ingezaaid."

Kitesurfen op een akker bij Kamperland (foto: Hester Kok)

Het snowkiten is eigenlijk hetzelfde als kiten op het water. "Maar omdat er nu zoveel sneeuw is gevallen, dacht ik dat we het gewoon maar hier moeten doen. En vallen hier of op het water maakt niet zoveel uit, want als je valt op water kan dat ook erg pijn doen, net als hier."