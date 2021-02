Goedemorgen! Vermissing, jeugdorganisatie en kiten

De verdachte heeft net als Ichelle een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Er werd gisteren uitgebreid onderzoek gedaan in de woning van de aangehouden vrouw in Aardenburg en in haar winkel in Oostburg. Er zijn twee personenauto's doorzocht en weggetakeld voor onderzoek. Maar of dit helderheid brengt zal het onderzoek moeten uitwijzen. De politie benadrukt dat er nog steeds rekening wordt gehouden met verschillende scenario's. De familie van Ichelle zegt in een reactie blij te zijn dat er 'eindelijk weer schot in de zaak komt'.

Manifestatie Intervence op Middelburgse Markt (foto: Omroep Zeeland)

De stem van medewerkers van jeugdorganisatie Intervence wordt niet meegenomen in het plan dat nu wordt opgesteld over hoe het verder moet met de jeugdbescherming in Zeeland. Dat schrijft de ondernemingsraad van Intervence in een brief aan betrokkenen. Eind vorig jaar werd bekend dat alle dertien Zeeuwse gemeenten stoppen met de financiering van de jeugdorganisatie en alle taken worden overgeheveld naar drie andere jeugdbeschermingsorganisaties: de William Schrikker Stichting, het Leger des Heils en Briedis.

Kiten op het land

Snowboarden vanaf de dijk, schaatsen op straat en langlaufen over polderwegen. We hebben het de afgelopen dagen allemaal al voorbij zien komen. Maar daar kan nu een nieuwe sport aan worden toegevoegd; snowkiten op het boerenland. In normale omstandigheden is de kust het domein van de kiters, die al van grote afstand zijn te zien met hun kite hoog in de lucht. Maar nu Nederland bedekt is onder een laag sneeuw, hebben de kitesurfers er tijdelijk een domein bij; verlaten akkers. Voordeel van deze nieuwe locatie is dat ze er niet zo nat van worden als normaal.

Koolmees op een tak (foto: Anneke van den Dries, Oost-Souburg)

Het weer:

Een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het blijft droog, en koud, met een maximumtemperatuur die net onder het vriespunt ligt. Er staat een matige wind uit het oosten tot noordoosten.