What's in a name? Huis van Geluk maakt ondernemer Irene gelukkig

Irene Geluk knapt een brocante krukje op (foto: Omroep Zeeland)

Dat haar eerste jaar als ondernemer zo zou lopen, had Irene natuurlijk nooit gedacht. Een vliegende start kon haar nieuwe winkel, ook wel het Huis van Geluk genoemd, niet maken. Treuren doet ze toch nog niet: "Ik vind het heerlijk dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken en ik verkoop nog wel iets via Instagram of mijn webshop."

Woonkamer werd winkel

Ze zegde niet alleen haar baan op, de woonkamer werd ook opgeofferd. De winkel begon in de schuur achter het huis, maar de woonkamer, die pal aan het Havenpark ligt, werd uiteindelijk verbouwd tot winkel. "Dat heb ik natuurlijk met het gezin overlegd en gelukkig vond iedereen het een leuk idee."

Met dat gezin woonde ze vijf jaar geleden nog in Brussel. Daar is haar liefde voor brocante spullen ontstaan. Ze struinde in Brussel de vele antiekmarkten af. Iets wat nu niet kan, maar ze wel nog steeds graag zou willen doen: "Het kan echt een kick geven als je iets vindt dat uniek is. Ik sta dan diep in de nacht op om vanaf vijf uur 's ochtends over een markt te struinen. Voordat het gewone publiek komt, vind je de mooiste dingen."

Met de jaren werden haar aankooptactieken op de markt steeds beter: "Je moet natuurlijk niet laten zien dat je iets graag wilt en ik begin vaak met afdingen. Soms worden ze dan boos, want 'het is al zo'n lage prijs'. Dat is het spel. Ik trek ook altijd mijn oudste kleren aan, want je moet er niet te luxe uitzien, want dan denken ze: 'die kan het wel betalen' en dat drijft de prijs op."

De markten zijn er momenteel niet en ook klanten kan ze niet ontvangen in de winkel. Allemaal vanwege de coronamaatregelen natuurlijk. Toch staat de handel niet helemaal stil. Online wordt er nog wel wat verkocht. Verder staat de schuur vol met spullen die nog moeten worden opgeknapt, dus stil hoeft ze niet te zitten.

Misschien ook nog een bed and breakfast

"Het loopt en het wordt steeds groter. Dat is leuk." Ze droomt soms al verder, wat wel zou betekenen dat ze nog meer van haar woonhuis zou opgeven. "Ik zou het nog heel leuk vinden om een bed and breakfast te beginnen. Misschien dan het huis uitbouwen en de kamers inrichten met spullen uit het Huis van Geluk. Dan kunnen de gasten ze na het verblijf kopen en mee naar huis nemen."