Beeldbepalende schoorsteen Arnemuiden verdwijnt

Schoorsteen Arnemuiden verdwijnt (foto: Google Maps)

"Het is erg jammer dat ie verdwijnt", zegt Toon Franken van de Werkgroep Insustrieel Erfgoed Zeeland. "Het is het mooiste voorbeeld van cultureel erfgoed." De kans dat de schoorsteen alsnog behouden blijft, is volgens Franken klein. "Je hebt geld nodig om het onderhoud te betalen. Wie is bereid om geld in een nutteloze schoorsteen te stoppen?"

De schoorsteen werd in 1941 gebouwd bij een fabriek voor voedingsmiddelen. Later was het complex van Philips, dat er tl-plaatjes maakte voor lampvoeten. De schoorsteen is één van de drie nog resterende schoorstenen in zijn soort in Nederland.