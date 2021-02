Aangehouden vrouw (44) langer vast in vermissingszaak Ichelle

Nabij de Markt in Aardenburg vond groot onderzoek plaats. (foto: HV Zeeland)

Over de resultaten van de onderzoeken in de woning van de 44-jarige vrouw en haar winkel in Oostburg, maakt de politie nog niets bekend. Volgens woordvoerder Alwin Don wordt nog steeds rekening gehouden met allerlei scenario's. Tot gisteravond is er uitgebreid onderzoek gedaan in de twee panden, ook zijn de auto's van de verdachte en haar man meegenomen voor onderzoek.

De winkel van de 44-jarige vrouw aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg is twee deuren verwijderd van de zaak van Ichelle. Volgens de politie zijn de twee bekenden van elkaar. De man van de aangehouden vrouw is geen verdachte in deze zaak.

Grootschalige opsporing

Ichelle van de Velde (29) is sinds half december vermist. Op 14 december werd zij nog gezien door een familielid en een dag later was er nog contact met Ichelle. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

Sinds een paar weken werkt een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing aan haar vermissing. Half januari doorzochten forensische specialisten van het NFI haar woning en naaiatelier. Daarbij werden geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.

De familie van de vermiste Ichelle van de Velde uit Oostburg zei gisteren in een reactie blij te zijn dat er 'eindelijk weer schot in de zaak komt'. De familie wil verder nog niet inhoudelijk reageren op de aanhouding van de verdachte. "We wachten de onderzoeken in Aardenburg en Oostburg af", zegt Lars Walder, woordvoerder namens de familie. "We hopen dat er snel duidelijkheid komt over het lot van Ichelle."

