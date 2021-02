Nieuwe school kiezen op afstand: middelbare scholen organiseren open dagen digitaal

De drie Zeeuws-Vlaamse scholen, Het Zwin College, Lodewijk College en Reynaertcollege, hebben hetzelfde programma. De inhoud van de activiteiten is per school wel verschillend, maar ze laten in een virtuele tour de school zien. Verder zijn er vlogs van leerlingen te vinden op de website en kan er 's avonds nog gechat worden met medewerkers van de school.

Echte open dag geeft bepaalde sfeer

De scholen vinden het ontzettend jammer dat ze niet letterlijk de deuren open kunnen gooien. "Het is altijd een mooi moment, ook voor ons als school. De hele school is als team bezig om het te organiseren. Dat geeft een bepaalde sfeer en die missen we nu", vertelt Chris Dreves, teamleider van de brugklas van het Lodewijk College.

Toch denkt hij wel dat toekomstige leerlingen, via het scherm, een goed beeld kunnen krijgen van zijn school. "We hebben een 360 graden video gemaakt waarin we de school laten zien. Van de kluisjes tot de lokalen en van de aula tot de gymzaal. Zo krijgen ze toch een beetje een gevoel bij de school", zegt hij.

De leerlingen van De Statie in Sas van Gent kijken gezamenlijk naar de digitale Open Dag (foto: Omroep Zeeland)

De open dag wordt door leerlingen van groep 8 gezamenlijk in de klas bekeken. Op basisschool De Statie in Sas van Gent zitten 28 leerlingen er klaar voor. Ze krijgen een video van een half uur te zien, daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Na afloop is het stil in de klas. Het was véél informatie, beamen ze allemaal.

"Het was interessant en een beetje raar. Je onthoudt het beter als je er echt bent", zegt Anne. "Het was fijn om toch wat van de school te hebben gezien, maar ik was er liever zelf geweest", zegt Jayden. "Het is wel tof dat ze dit voor ons gemaakt hebben. Het is spannend om naar de middelbare school te gaan en hiermee weet je toch al een beetje waar je naartoe gaat. En dat je je kluisje bijvoorbeeld kunt openmaken met je telefoon vond ik vet", zegt Achmed.

De leerlingen kunnen ook aan twee docenten vragen stellen. Die variëren van wanneer je de klas uitgestuurd wordt tot de verschillen tussen havo en vwo. 's Avonds chatten de leerlingen thuis met hun ouders of verzorgers ook nog met medewerkers van de school.

Zo regelen de andere scholen het

De Mondia Scholengroep (waaronder het Nehalennia in Middelburg en het Scheldemond in Vlissingen vallen) en het CSW in Middelburg kiezen voor een online voorlichtingsavond en zijn er verschillende video's en een brochure te vinden op de website. Ze hopen dat ze in maart alsnog de leerlingen op school kunnen ontvangen. Het Isaac Beeckman in Kapelle houdt ook online infodagen en bekijkt nog of er aanvullende alternatieven komen.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

De Pieter Zeeman in Zierikzee heeft een open dag gehouden, met een live talkshow. Via de chat konden kinderen en ouders vragen stellen. Ook werd er live muziek gespeeld. Daarnaast hebben ze online een boekje gemaakt waarin de toekomstige scholieren kennis kunnen maken met de school.

Het Goese Lyceum, dat onder dezelfde scholengroep (Pontes) valt, heeft het ook op deze manier gedaan. Verder konden leerlingen op het Goese Lyceum ook alvast online wat lessen bijwonen. Ook het Ostrea Lyceum in Goes deed dat. Zij hebben bewust voor een online moment gekozen, omdat ze de plannen voor een fysieke open dag al verschillende keren moesten aanpassen.

Het Calvijn College heeft online ook verschillende momenten georganiseerd, maar hoopt, wanneer de maatregelen het toelaten, de groep 8 leerlingen alsnog op school te verwelkomen. Particuliere school het Luzac College in Goes heeft de open dag ook online gehouden. Geïnteresseerden kunnen individueel een afspraak maken voor een fysiek intakegesprek.

Kennismaking voor de zomervakantie gaat hopelijk wel door

De middelbare scholen ontvangen vaak voor de zomervakantie de leerlingen van groep 8 nog voor een kennismaking. Ze hopen allemaal dat die dag wel door kan gaan, zodat iedereen in het echt kennis kan maken met zijn nieuwe klas. "Dat is zo'n belangrijk moment voor de toekomstige brugklassers", zegt Chris Dreves van het Lodewijk College.

"Wennen is misschien wel de grootste hobbel als je naar de middelbare school gaat en zo weet je in ieder geval wie er allemaal in je klas zit na de vakantie", vervolgt hij. "En na de vakantie gaan wij dan ons best doen om iedereen zo snel mogelijk gewend te laten zijn."