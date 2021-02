Visie op Nollebos: kanovijver verhuist en parkeren ondergronds

Het Nollebos in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Er wordt aanbevolen de ecologische kwaliteiten van het bos te beschermen en potenties verder te ontwikkelen. De kanovijver, al jaren een punt van discussie in Vlissingen, moet verplaatst worden naar de parkeerplaats aan de onderkant van de dijk. Hierdoor verdwijnt volgens BoschSlabbers de barrière tussen boulevard en natuurgebied. Dit zou aantrekkelijk zijn voor toeristen, en ideaal om de boulevard en het bos met elkaar te verbinden.

Op de plek van de kanovijver zouden nieuwe parkeerplaatsen komen. "De nieuwe 'uitspanning' met ruime speeltuin en een uitnodigende architectuur geeft je zin om een wandeling door het park aan te vangen", staat in het rapport. Het is volgens BoschSlabbers van essentieel belang om de barrière tussen boulevard en park/natuurgebied op te heffen.

In de visie staat dat de sauna-wellness kan worden uitgebreid en dat er ruimte is voor verblijfsrecreatie in de vorm van een hotel. Wel moet het de bedoeling zijn dat sauna-wellness de hoofdmoot blijft. Verder zou er bij de sauna een ondergrondse parkeervoorziening komen. Over de toekomst van de tennisvereniging is onduidelijkheid. Als deze verdwijnt, zal op die plek een groenvoorziening komen. Het park blijft dan wel ruimte bieden aan (individuele) sporters door middel van routes en voorzieningen.

Protestactie in het Nollebos in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wil de visie behandelen in een fysieke vergadering, wat momenteel gezien de coronamaatregelen niet mogelijk is. Daardoor is het niet bekend wanneer er over het Nollebos vergaderd kan worden. Het college wil dit voor het zomerreces doen.

