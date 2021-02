Verpleegkundigen als Eline 'de spil in de zorg' in deze coronacrisis

Eline is zoals een verpleegkundige zou moeten zijn. Doortastend: "Is het een idee als de camera daar staat?" Vriendelijk: "Koffie of thee, welk smaakje?" En professioneel: "Zit ik rechtop en zit mijn haar goed?"

Sinds een tijdje blogt ze over haar werk als verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) bij Allévo.

Ingrijpende situaties

Dat doet ze omdat ze bijzondere en ingrijpende situaties meemaakt: "In plaats van 'kind' schreeuwt ze: 'GA WEG, rot op, hoepel op.' Als de corona uitbreekt en de eenzaamheid toeslaat raakt haar dat diep. De laatste aantal keren dat ik haar zie, huilt ze hartverscheurend omdat ze zo eenzaam is en nergens heen kan. Ze eet en drinkt steeds minder. Haar gezondheid gaat achteruit."

Ze blogt ook om nieuwe collega's te trekken. Eline: "We kunnen nog wel wat collega's gebruiken."

Eline: 'Tijdens de eerste golf had ik cliƫnten met letterlijk buikpijn van angst' (foto: Omroep Zeeland)

Het werk met de 'poten in de klei' bevalt haar. Het is rauw, puur en wezenlijk werk. Ze prijst haar werkgever ook: "Allévo geeft me de tijd en ruimte die ik nodig heb om een goede verpleegkundige te zijn. Dat is zo fijn en belangrijk."

Pijn in de buik van angst

Angst heeft ze ook gekend. In de eerste golf. Dat een cliënt letterlijk pijn in zijn buik had van de angst voor corona. En dat ze dan ook zelf naar buiten stapte met een brok in haar keel. Nu, in de tweede golf, is ze voorbereid. "Je weet beter wat er op je af komt, wat je staat te wachten."

Eline: "Ik blog om mensen te laten lezen wat ik meemaak en ook een beetje om nieuwe collega's te trekken." (foto: Omroep Zeeland)

SVRZ, die de woordvoering namens ouderenzorg in Zeeland doet, prijst verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers als Eline. Ze zijn onmisbaar in deze coronacrisis.

De spil in de zorg

Angela Bras van SVRZ: "De wijkverpleegkundige en thuiszorgmedewerker is ontzettend belangrijk, is de spil in de zorg. Hij of zij komt vaak als eerste in beeld na een signaal van huisarts, woningbouwvereniging, vrijwilliger, casemanager of familie als er een probleem is met zelfzorg. Soms komen ze bij cliënten met Covid-gerelateerde vragen en uitdagingen. Ze lossen dit zo goed mogelijk samen met cliënten op."

Eline blogt over haar werk als wijkverpleegkundige:'Het is puur, mooi werk.' (foto: Omroep Zeeland)

Eline weet nog niet wanneer ze zelf het vaccin tegen Covid-19 krijgt. Ze houdt zich aan de maatregelen en kent nu minder angst dan eerst. "Ik zie wel wanneer de uitnodiging binnenkomt. En wie weet schrijf ik er dan weer een blog over", lacht ze.

SVRZ: 'Wijkverpleegkundigen ontlasten ook artsen tijdens deze coronacrisis.' (foto: Omroep Zeeland)