Zeeuwse oorlogsplekken geportretteerd in boek

Bombardement Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Breskens en Eede passeren de revue. Op 11 september 1944 werd Breskens ondergedompeld in rouw. De RAF, de Britse Royal Air Force, probeerde door middel van luchtaanvallen de terugtrekking van Duitse troepen over de Westerschelde te voorkomen. Bij het bombardement werden niet alleen de haven, maar ook delen van de bebouwde kom geraakt. Hierbij kwamen 184 burgers om het leven.

De bijdrage over Eede is een stuk positiever. Hier zette koningin Wilhelmina in 1945 een eerste voet over de Nederlandse grens. Niet bewust overigens, de makers van het boek vinden dat het symbolische moment waarop de Koninklijke Familie terugkeert in Nederland benoemd moet worden.

Stadsbrand Middelburg

Tot slot wordt de stadsbrand in Middelburg van 17 mei 1940 besproken. Het is nooit duidelijk geworden wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het bombardement dat aan de brand voorafging.

Gerelateerd aan het boek boek Hier Is Het Gebeurd is ook een vijfdelige podcastserie gemaakt. Hierin worden verschillende plekken uit het boek besproken.

Rolf Baas en Ad van Liempt vertelden er vandaag over in de Zeeuwse Kamer. De volledige uitzending is hieronder te beluisteren:

Zeeuwse Kamer over oorlogsboek