Aantal nieuwe besmettingen loopt weer iets op en één sterfgeval in Veere

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Door de dichte teststraten werden minder tests afgenomen en dat leidde tot een stevige dip in de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM. Maandag telde die instantie vijftig nieuwe besmettingen en gisteren was dat aantal gedaald naar achttien. Vandaag lijkt het testen en registreren weer op gang te zijn gekomen, want 82 positieve tests ligt ongeveer in de lijn der verwachtingen als je kijkt naar de aantallen tests van voor de sluiting van de teststraten.

Naast de 82 positieve coronatests registreerde het RIVM ook één sterfgeval in onze provincie. Het gaat om een inwoner van Veere. In de registratie over het voorgaande etmaal staan geen nieuwe ziekenhuisopnames vermeld.

Licht stijgende lijn

Omdat ook zonder dichte teststraten de registratie van het RIVM nogal kan fluctueren, is het nuttig om te kijken naar het aantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek hebben we voor vier Zeeuwse regio's per dag die rekensom gemaakt. Uit die zevendagenlijnen blijkt dat Walcheren nog altijd de regio is met de meeste besmettingen, maar dat de regio de Bevelanden ondanks de dichte teststraten een licht stijgende lijn vertoont.

In de onderstaande tabel zie je de aantallen nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM per dag en per gemeente van de voorgaande dagen. Daaruit blijkt dat in Middelburg de meeste nieuwe besmettingen geconstateerd zijn. Daar is bij twaalf inwoners met een coronatest besmetting met het virus vastgesteld. Veere en Vlissingen volgen met elf en in Goes werden tien nieuwe besmettingen geregistreerd.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente za 6 feb zo 7 feb ma 8 feb di 9 feb wo 10 feb Borsele 4 3 1 1 4 Goes 2 8 3 1 10 Hulst 6 2 2 0 2 Kapelle 2 0 2 3 3 Middelburg 16 10 5 1 12 Noord-Beveland 5 3 2 0 2 Reimerswaal 2 6 3 0 9 Schouwen-Duiveland 5 3 6 4 5 Sluis 0 1 3 1 3 Terneuzen 7 8 4 1 7 Tholen 3 1 8 3 3 Veere 0 2 5 0 11 Vlissingen 12 15 6 3 11 totaal Zeeland 64 62 50 18 82

Aangezien de Zeeuwse gemeenten nogal verschillen in aantal inwoners, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal nieuwe besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners weergegeven per gemeente. Ga met de muis naar de gemeenten voor meer informatie.

Uit deze weergave blijkt dat de gemeente Noord-Beveland is gedaald tot onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Noord-Beveland was de enige Zeeuwse gemeente die nog boven die drempelwaarde zat. Daarvoor moeten er in zeven dagen meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

Zeven van de dertien Zeeuwse gemeenten vallen nu binnen het besmettingsaantal voor het risiconiveau 'ernstig' en de overige zes gemeenten vallen onder het risiconiveau 'zorgelijk'. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de lockdown pas versoepeld wordt als het aantal besmettingen onder die drempelwaarde is gezakt. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden. Geen van de dertien Zeeuwse gemeenten zit daar in de buurt.