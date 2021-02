GGD ziet effect van avondklok in Zeeland

(foto: ANP)

Volgens Carolien Koop, epidemioloog GGD Zeeland zorgt de avondklok voor minder besmettingen. "We zien dat die effectief is." Door de avondklok is in Zeeland het reproductiegetal, inclusief besmettingen met de Britse variant, onder de 1 gekomen, denkt de GGD Zeeland. Dat er minder mensen positief getest worden is een goed teken volgens de GGD. "Het ziet er een stuk positiever uit."

Winterweer

Minder positief is de GGD over het aantal testen dat deze week is afgenomen. Koop: "De teststraten waren zondag dicht vanwege de sneeuw en er waren vorige week minder testen. Dat laatste vinden we jammer." Over de Britse variant, die veel besmettelijker is dan het klassieke coronavirus, maakt de GGD zich nog steeds zorgen. "Die neemt steeds meer toe."

