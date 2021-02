Versoepelingen in Hongkong, Zeeuwse Marie-Paule moet op zoek naar personeel

De Axelse Marie-Paule vanuit Hongkong (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe restaurant waar Marie-Paule ook aan de slag gaat (ze werkt al bij een ander restaurant) gaat zaterdag open. De komende dagen krijgt personeel de mogelijkheid om te oefenen. Marie-Paule: "Dat verloopt goed. Ik ben trots op het personeel dat alles mooi presenteerde. Het is goed om eerst te oefenen. Zaterdag is de opening, dan is het ook ook Chinees Nieuwjaar."

Versoepeling

De maatregelen worden in Hongkong versoepeld omdat het aantal besmettingen stabiel is. Voor veel bedrijven betekent dit dat ze open mogen. "Beautysalons, bioscopen en mogelijk ook sportscholen. Voor de restaurants is ook dit ook goed: dineren mag weer. Voorheen ging de horeca al om 18.00 uur dicht. "We moeten meer personeel aannemen. Dat wordt dus veel mails sturen. Het is alleen maar goed en positief", aldus Marie-Paule.

Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Marie-Paule zoekt naar nieuwe werknemers nu versoepelingen aanstaande zijn