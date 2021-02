Kamperen in de vrieskou: 'Dat is niet kouder dan thuis'

"Je ziet dat een vaste groep mensen ons steeds vaker bezoekt in de winter", vertelt campingeigenaar Adriaan Wisse. Hij heeft er in 2015 voor gekozen om zijn camping Weltrevreden het hele jaar open te houden. "De gasten vroegen hierom. We hebben ervoor gezorgd dat onze faciliteiten het hele jaar door kunnen draaien."

Sinds 2015 is het gastenaantal in de winter verdubbeld. "Die verdubbeling is er dit jaar door corona uit, maar ik zie zeker groeimogelijkheden", zegt Wisse. Hij vermoedt dat de winterdrukte te verklaren is omdat steeds meer mensen een camper hebben. "Een weekendje naar zee gaan is dan heel makkelijk. Als het droog is, maakt het niet uit of je in de zomer of in de winter komt."

Campinggasten in de camper. (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt, een vrouw die op de camping staat is niet onder de indruk van de kou: "We hebben het helemaal niet koud gehad, met een lekkere kachel in de caravan. Dat is niet kouder dan thuis."

Een andere campinggast vindt dat kamperen in de winter niet anders hoeft te zijn dan in de zomer: "Je kan toch buiten wandelen en fietsen. Wat je in de zomer goed kan, kan je nu ook doen." De zomer is makkelijker, geeft hij toe. "Korte broek aan en je kan naar buiten stappen, maar zo in de winter heeft ook weer zijn charmes."