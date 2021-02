Winkelen op bestelling is schakelen voor winkeliers: 'Het is best pittig'

(foto: Omroep Zeeland)

Elke bestelling moet worden ingepakt en aan de deur worden meegegeven. "Het is best pittig", aldus Christel van Sluis van damesmodezaak Bij Sluis in Zierikzee. "We waren nooit zoveel online bezig, maar nu gaan we zelfs online via Instagram", vertelt Christel. "Bestellingen komen binnen via de telefoon, Whatsapp, Facebook en Instagram. Het is heel lastig om het allemaal bij te houden, dat is wel een dingetje. Je moet er scherp op zijn en er bovenop zitten. Maar we doen het graag want het zijn je lieve klanten die je willen steunen."

De reacties van haar klanten zijn positief. "Na 33 jaar hebben we een hele hoop vaste klanten en daardoor ook een grote gunfactor."

Joyce Verwijs van Dieleman Boekhandel en Kantoorinrichting in Tholen had vanmorgen al vijftig bestellingen binnen. "Het gaat om boeken, maar ook kantoorartikelen." Tussen bestellen en afhalen moet minimaal vier uur zitten.

We hebben een vaste klantenkring die ons een warm hart toedraagt. Het is fijn dat we de klanten weer zien." Joyce Verwijs, Dieleman Boekhandel en Kantoorinrichting in Tholen

Verwijs vervolgt: "Ik merk dat er een besef is dat lokale ondernemers gesteund moeten worden. We hebben een vaste klantenkring die ons een warm hart toedraagt. Het is fijn dat we de klanten weer zien."

'Nee' verkopen

Omdat deze winkel ook een postagentschap heeft, ontstonden er soms rare situaties. "Mensen mochten tot aan de balie van het agentschap komen, maar alleen voor de pakketjes. Als ze dan nog graag iets anders wilden aanschaffen moesten we 'nee' verkopen. We hebben de afgelopen periode veel bezorgd, maar met het huidige weer lukt dat minder goed."

Rustig

Bij cadeauwinkel Dikoi in Terneuzen is het vooralsnog rustig. "We hebben één bestelling gekregen. Mogelijk is het koude weer de oorzaak", aldus eigenaresse Marieke Kleuskens. "Hopelijk trekt het morgen en in het weekend aan. We hebben een winkel waar je als klant binnen moet rondlopen om de artikelen goed te zien. Voor het afhalen hebben we een tafel bij de voordeur gezet zodat de artikelen makkelijk opgehaald kunnen worden."

Bij kledingzaak Bij Sluis in Zierikzee zijn ze hartstikke druk met alle bestellingen.