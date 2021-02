Na één officieel duel vertrekken Mitchell en Dennis de Nooijer alweer bij Lokeren-Temse

Lokeren-Temse voorafgaand aan het bekerduel tegen STVV (foto: ANP)

Vorige week maakte De Nooijer nog zijn debuut in het elftal van Lokeren-Temse. Hij speelde mee in het met 0-2 verloren bekerduel van STVV. Sinds december maakte hij deel uit van de selectie van de club uit België, dat speelt in de 2e klasse van het amateurvoetbal. Door de coronapandemie duurde het even voordat De Nooijer zijn officiële debuut kon maken. Dat gebeurde in het nationale bekertoernooi, de reguliere amateurcompetitie ligt namelijk stil.

Nu is bekend geworden dat Lokeren-Temse niet doorgaat met trainer Karel Fraeye en meteen afscheid neemt van zestien selectiespelers, onder wie De Nooijer. Mitchell en Dennis de Nooijer waren in december met Fraeye meegekomen van Roeselaere naar Lokeren-Temse, na het faillissement van Roeselaere.