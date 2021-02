Reddingsactie voor rouwende zwaan in Middelburg

Reddingsactie voor rouwende zwaan (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Het dier kwam voor eerst om 09.30 uur in de problemen, doordat de mannetjeszwaan bij het Watersniphof op het ijs liep en niet meer weg leek te kunnen komen. Volgens een melder leek de zwaan te zijn vastgevroren. Medewerkers van de dierenambulance hebben met een telescoopstok een wak gemaakt. Buurtbewoners hielden ondertussen een oogje in het zeil.

Om 14.30 uur kwam er opnieuw een melding binnen over de zwaan. De dierenambulance heeft toen assistentie gevraagd van de brandweer. Een brandweerman in duikpak is over het ijs gelopen en kon de zwaan uit het wak bevrijden, maar bij deze reddingspoging zakte de brandweerman zelf door het ijs. De verzwakte zwaan strompelde weg en werd gevangen met een speciale zwanenstok.

Zwaan in de problemen op het ijs (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Volgens buurtbewoners was de zwaan zeer verdrietig. Zijn vrouwtje was doodgebeten en het enige jong was tegen een auto gevlogen en overleden. "Omdat zwanen één partner voor het leven kiezen, is het niet ondenkbaar dat hij daarom steeds op deze plek verbleef", meldt voorzitter Jolanda Lichtenberg van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren, waar de Walcherse dierenambulances onder vallen.

De zwaan is naar Vogel- en Zoogdieropvang De Mikke gebracht. "Wie weet is meneer zwaan, als hij weer helemaal opknapt, ooit wel te koppelen aan een vrijgezelle dameszwaan. Wat zou dat mooi zijn! Maar eerst maar eens aansterken", aldus Lichtenberg.

Meer meldingen

Bij de dierenambulance komen de de laatste dagen veel meldingen binnen van vogels die vastgevroren zijn. Het advies is om te controleren of dit ook echt zo is. "Vaak houden ze zichzelf warm door hun poten in te trekken en met hun buik op het ijs te liggen. Het lijkt dan of ze vastgevroren zitten maar zijn dit niet." Door eten te gooien (graan of andijvie) staan de vogels mogelijk op en gaan ze eten. Als het dier niet beweegt kan de dierenambulance gebeld worden.