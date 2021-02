Goedemorgen! Lichte afname besmettingen, rouwende zwaan en flitspalen

Het percentage positieve coronatesten in Zeeland is de afgelopen week gedaald. Het zogenaamde vindpercentage daalde van 12,4 naar 10,8 procent. Dat wijst op een lichte afname van het daadwerkelijk aantal besmettingen, meldt de GGD Zeeland.

Geflitst vorig jaar?

Misschien kreeg je vorig jaar een bekeuring voor te hard rijden op de mat? Dan staat jouw boete in het overzicht van vorig jaar dat het ministerie van Justitie en Veiligheid naar buiten heeft gebracht. De twaalf Zeeuwse flitspalen en drie trajectcontroles hebben in totaal 87.433 overtredingen geconstateerd. Vooral de palen langs de N57 en N59 op Schouwen-Duiveland hebben veelvuldig geflitst.

Reddingsactie voor rouwende zwaan (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

Een zwaan heeft gisteren in Middelburg hulpverleners langdurig beziggehouden. De zwaan begaf zich op het ijs en kon niet meer weg. De dierenambulance en de brandweer hebben het dier gered en gevangen. De zwaan is naar Vogel- en Zoogdieropvang De Mikke gebracht. Volgens de dierenambulance was het dier waarschijnlijk in rouw omdat zijn vrouwtje en enige jong waren overleden.

Ledenstop in Domburg

Schaatsen bij ijsclub Nooitgedacht wordt moeilijker. De club neemt geen nieuwe leden meer aan omdat veel mensen lid willen worden zodat ze kunnen schaatsen op de baan van de vereniging. Alleen leden mogen van deze schaatsbaan gebruik maken.

Schaatsers bij Sint Laurens (foto: Omroep Zeeland)

Volgens bestuurslid Conny Provoost van de ijsclub willen veel mensen nu lid worden en schaatsen, niet alleen vanwege de kou. "Veel mensen zitten thuis vanwege de corona en hebben niets te doen. Dan is dit een perfect uitje voor die mensen."

Weerstand

Er is in deze coronatijd te weinig aandacht voor het verhogen van onze lichamelijke weerstand. Dat vindt Rob de Ruiter uit Kloetinge. Zo'n zeven jaar geleden was De Ruiter vrijwel dagelijks in het nieuws toen hij als directeur van Thermphos het faillissement van deze fabriek in Vlissingen-Oost in goede banen probeerde te leiden. Tegenwoordig heeft De Ruiter samen met zijn vrouw een eigen bedrijf in natuurlijke voedingssupplementen en het steekt hem dus dat het opbouwen van weerstand in deze coronatijd weinig prioriteit heeft.

De polder van 's Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog, 's Heerenhoek)

Het weer

Het wordt ook vandaag een zonnige winterdag, met af en toe een paar wolkenvelden. Het is vanochtend koud met meest matige vorst, vanmiddag is er lichte vorst met maximumtemperaturen van -1 of -2. De wind is zwakjes uit het oosten. Na vandaag blijft het in ieder geval tot en met

zondag vrij koud. Morgen is het opnieuw -1 of -2, met veel zon. In het weekend neemt de wind iets toe en draait naar het zuidoosten. Daardoor komt de temperatuur zondag boven het vriespunt.