Oud-Thermphosdirecteur uit kritiek: 'We schieten door in de coronamaatregelen'

Rob de Ruiter, u bent oud-directeur van Thermphos, maar tegenwoordig bent u geïnteresseerd in gezondheid. Hoe is dat gekomen?

Samen met mijn vrouw heb ik inderdaad een eigen bedrijf in voedingssupplementen. Die interesse is gekomen doordat zij lang geleden een verkeersongeluk heeft gehad waardoor ze in coma raakte. Ze was haar baan kwijt en had hersenletsel opgelopen. Via de normale medische kanalen is geprobeerd om dat te verhelpen, maar dat is niet gelukt. Wonder boven wonder, ook voor mij, is ze er via die hoge kwaliteit natuurlijke voedingssupplementen weer helemaal bovenop gekomen. Voor mij als chemicus was dat wel even slikken, moet ik zeggen.

U bent dus bezig met gezondheid. We zitten midden in een gezondheidscrisis, de coronacrisis. Hoe denkt u in dat verband over de coronamaatregelen, zoals bijvoorbeeld de lockdown?

Bij de lockdown denk ik onmiddellijk aan de economische gevolgen daarvan, aan alle lokale ondernemers die vechten tegen een faillissement. Ik realiseer me dat ik niet de verantwoording heb van een Mark Rutte, maar als persoon denk ik dat we echt doorschieten in de maatregelen. Uiteindelijk heeft dat meer consequenties dan we allemaal denken. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en medisch. Dat merk ik bij mijn eigen moeder van 90 en bij mijn kinderen. Nevenschade van de maatregelen lijkt totaal niet te worden meegenomen in de afwegingen.

Geldt dat ook voor een maatregel als het dragen van een mondkapje?

Ik ben daarin geen expert, ik ben geen viroloog. Maar vanuit de chemie (de Ruiter heeft chemie gestudeerd en is gepromoveerd aan de TU Delft, red.) is er onderzoek gedaan naar mondkapjes. Dan blijkt dat als degene die ziek is een mondkapje draagt de aerosolen en deeltjes nauwelijks bij gezonde personen binnenkomen. Maar een effectievere maatregel is volgens mij dat we weerstand opbouwen met elkaar. Als de zon weer gaat schijnen, dan zijn we ook weer beter gewapend tegen corona. Net als bij griep.

Rob de Ruiter, chemicus (foto: Omroep Zeeland)

Ligt er te weinig nadruk op het verhogen van die weerstand?

Ja, dat denk ik wel. Ik hoor daar heel weinig over. Soms zie je het in kranten en dan zijn er weer anderen die zich haasten om te zeggen dat een overdosis vitamine D ook niet best is. Maar dat valt wel mee, want 's zomers een half uur met hoofd en blote armen in de zon levert veel en veel meer vitamine D op dan je via voedingssupplementen aanvult. Kijk, het is gewoon bewezen dat vitamine C de afweer van het lichaam ondersteunt. Selenium ondersteunt het immuunsysteem. En vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem bij kinderen. Dat zijn claims die zijn goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Met name de zwakkeren in onze samenleving sterven aan corona, dus het lijkt mij evident dat er een link is met een gezond immuunsysteem.

De nadruk ligt nu op het vaccineren van zoveel mogelijk mensen om van de coronamaatregelen, zoals de lockdown, af te komen. Wat vindt u daarvan?

Ik vind dat als er iets is waar iemand individueel over zou mogen beslissen zonder emotionele druk, dan is dat wel wat je inneemt en wat je ingespoten krijgt. Ik heb wat dat betreft respect voor ieders mening, maar ik vind wel dat er een eenzijdig beleid wordt gevoerd. We worden bijvoorbeeld door celebrities geënthousiasmeerd om allemaal maar te prikken. Terwijl de grote bedrijven die dit soort vaccins hebben ontwikkeld geen verantwoording nemen voor de gevolgen van dit vaccin*. Dan vind ik het moeilijk om de individuele mens bijna te dwingen en emotioneel verantwoordelijk te stellen voor de gezondheid van iedereen om je heen. Persoonlijk ben ik het daar niet mee eens. Het is ook de reden dat mijn oude moeder het vaccin niet neemt. Zij zegt: ik doe het niet als die bedrijven de verantwoording niet nemen. Zij neemt trouwens wel braaf haar griepprik.

*Een aantal farmaceutische bedrijven heeft aangegeven niet volledig aansprakelijk te willen zijn voor eventuele schadelijke bijwerkingen van het door hen ontwikkelde coronavaccin - redactie

Injecteren coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

Toch zullen mensen denken: Rob de Ruiter is geen viroloog. Hij is chemicus.

Dat klopt. Nogmaals; ik ben geen expert. Ik ben vooral mens in dit interview (lacht), maar ik blijf wel nadenken over de dingen die er op het ogenblik gebeuren. Dat mis ik wel eens. Als je kritisch bent, word je voor je het weet gezien als conspiracy-denker. Dat ben ik per se niet. Daar heb ik niets mee. Maar ik vind wel dat dit probleem te eenzijdig wordt belicht.

We zitten nu in een verlengde lockdown. Waar gaat dit heen, wanneer gaat dit stoppen?

Nou, ik denk en voorspel dat de maatregelen effect hebben als de zon weer gaat schijnen. Daar zit een stukje cynisme in. Kijk, die virussen gaan niet weg in de zomer. En we moeten ook niet verrast zijn dat ze muteren. Dat is niet nieuw. Dat zeg ik dus niet als viroloog, maar als iemand die nadenkt en ziet wat er gebeurt. In de zomer - wanneer we meer weerstand hebben - zullen er minder besmettingen en minder sterfgevallen door corona zijn.

En ook minder maatregelen?

Dat mag ik wel hopen. Ik vind - en dat is weer een persoonlijke noot - dat alles wat leuk is in het leven je ongeveer wordt afgenomen. Maar ik begrijp dat als je politiek verantwoordelijk bent, je geen risico's wilt nemen. Als ik minister-president was, zou ik wellicht dezelfde maatregelen hebben genomen, om maar niet af te hoeven wijken van de wereldleiders om me heen.