Terneuzen zet de eigen boa's in het zonnetje, 'Ze verdienen meer waardering'

"Ze zijn een onmisbaar onderdeel van de openbare orde en doen veel voor de samenleving, maar veel mensen zien ze nog steeds als stadswachten of parkeercontroleurs die alleen maar boetes uitschrijven."

Twee boa's op de markt van Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Deze campagne moet daar verandering in brengen. Lonink: "We willen laten zien wat ze nog meer voor belangrijk werk doen, maar we willen hen vooral ook een gezicht geven. Want wat je kent, waardeer je meer. Dat zie je nu ook met de strooiploegen en de waardering die zij krijgen omdat ze voor dag en dauw opstaan voor onze veiligheid. Dat geldt ook voor de boa's en daarom gunnen we hen meer waardering."

Eerste deel

Vanmorgen om 10.00 uur verschijnt het eerste deel van de campagne op de sociale media van de gemeente en de komende zes maanden volgen er meer. Lonink heeft zelf een belangrijke rol in dat eerste filmpje: hij kondigt het filmpje aan en spreekt zijn waardering uit naar de boa's.

Onderwerpen die tijdens de campagne aan bod komen, zijn onder andere de opleiding, de samenwerking met de politie, de zwaarte van de functie en de diversiteit aan taken die boa's hebben. Denk hierbij aan het bestrijden van drugsoverlast en de controles op de drank- en horecawet. Maar bijvoorbeeld ook de aanpak van overlast of kleinere ergernissen, zoals zwerfvuil en vandalisme.

'Onmisbare partners van de politie'

Er wordt volgens Lonink nog te vaak te licht over het takenpakket van een boa gedacht. En dat terwijl dat pakket in de loop der jaren flink is uitgebreid. "Een hoop taken van de politie zijn erbij gekomen, waardoor boa's inmiddels onmisbare partners zijn van de politie." Dit brede takenpakket wordt volgens Lonink ook meteen duidelijk in het eerste filmpje.

Jan Lonink (rechts) met een boa in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

"De boa's worden bovendien intensief getraind, vergelijkbaar met de onderkant van de politie, maar ze zijn qua salaris niet hoog ingeschaald. Daarom hebben we hen met de jaarwisseling in Terneuzen een extra beloning gegeven. En de komende tijd moeten we maar eens goed kijken naar structureel betere beloning", vindt Lonink. "Deze campagne is daarin in ieder geval alvast een eerste stap."