Zeeland loopt voorop: eind volgende week alle verpleeghuisbewoners ingeënt

Ouderen in zorgcentra krijgen een vaccinatie. (foto: Omroep Zeeland)

De twee groepen wonen immers onder één dak. "Waarom de buurman wel en iemand zelf of zijn vader of moeder niet? Dat was aan die mensen in verpleeghuizen niet uit te leggen", zegt Anouchka van Miltenburg van de Zeeuws-Vlaamse huisartsenvereniging.

Wie heeft het vaccin het hardst nodig?

De tweedeling werd gemaakt door een besluit van het RIVM. "Die zegt: er is zo weinig vaccin dat elke keer goed moet worden gekeken wie het het hardst nodig heeft", zegt Van Miltenburg. "Iemand in een verzorgingstehuis met een verpleegarts, is er ernstiger aan toe dan iemand die nog een eigen huisarts heeft."

Gisteren zijn de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen met het vaccineren van de andere verpleeghuisbewoners gestart. Naar verwachting zijn eind volgende week alle ouderen die in Zeeuwse zorginstellingen wonen gevaccineerd, zegt Van Miltenburg. Het gaat om een groep van 2300 mensen.

Straks zijn alle ouderen in verzorgingshuizen gevaccineerd

Volgens Van Miltenburg loopt Zeeland hiermee voorop in Nederland. "Het is fijn dat Zeeland een kleine regio is. Toen er weer een klein beetje vaccin extra beschikbaar kwam, kon Zeeland gelijk doorgaan met het vaccineren van mensen met een eigen huisarts in een zorginstelling."