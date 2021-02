Sportscholen in het nauw: leden zeggen op, maar de kosten lopen door

"De kans is groot dat het ons nog meer leden gaat kosten als we langer dicht moeten blijven", zegt Miriam Lous van sportschool Fitness Fitaal in Vlissingen. Normaal profiteren de sportscholen enorm van de goede voornemens die mensen hebben in het nieuwe jaar, zoals afvallen. "Januari is altijd onze topmaand en dat was het nu niet. Kosten gaan gewoon door en wij kunnen niet draaien zoals we normaal draaien."

Volgens het Mulier Instituut, dat onderzoek doet naar de gevolgen van de coronacrisis op de sportwereld, blijkt dat 97 procent van de sportscholen zorgt voor een alternatief voor de leden. Dat doet de sportschool in Vlissingen ook. "Wij hebben individuele buitentrainingen waar onze leden aan mee kunnen doen en dat wordt positief ontvangen", legt Lous uit.

Spinningfietsen uitlenen

Daarnaast zijn er ook sportscholen die livestreams aanbieden met bijvoorbeeld zumbalessen of tips om thuis te trainen, maar er zijn ook sportscholen die spinningfietsen uitlenen zodat de leden thuis kunnen door sporten.

Sportscholen zoeken andere manieren om toch leden te behouden (foto: Omroep Zeeland)

Volgens NL Actief, de grootste fitnessbond van Nederland met bijna 3,5 miljoen leden, heeft ongeveer dertig procent van de leden inmiddels het abonnement op de sportschool opgezegd. Daarnaast is de aanwas van nieuwe leden ook stil komen te staan vanwege de sluiting.

Hoe langer de verplichte sluiting duurt, hoe meer tijd ondernemers nodig zullen hebben om te herstellen van deze crisis, denkt de bond. NL Actief vraagt zich af hoeveel ondernemers de huidige verplichte sluiting zullen overleven.

Positief blijven

Lous, van de sportschool in Vlissingen, probeert positief te blijven in deze tijden en denkt wel te kunnen overleven. "Mensen zijn bereid om ons te blijven steunen. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik hoop dat we zo snel mogelijk weer open mogen. Maar voor nu blijft het roeien met de riemen die we hebben."