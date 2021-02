Nog even geduld, dan zie je weer middeleeuwse kastelen in het Zwin

Waar nu een weg loopt, stond vroeger een groot kasteel (foto: Verdwenen Zwinhavens)

"We zijn het allemaal een beetje vergeten, maar dit was een gebied dat economisch echt het middelpunt van de wereld was", mijmert gedeputeerde Anita Pijpelink terwijl ze vertelt over een grote, wereldse haven in het Zwin en kastelen langs de oevers.

"De Zwingeul is in de loop der tijd dichtgeslibt, maar vroeger was het een open verbinding vanaf Sluis, de Westerschelde, helemaal tot aan Brugge." De provincie, en een hele rits aan partners, wil dit beeld graag weer terughalen. Letterlijk.

Verdwenen Zwinhavens

Het is de bedoeling dat als je vanaf juli door het Zwin fietst, je VR-kijkers met een 360° zicht ziet staan. Kijk je daar door dan kom je terecht in het virtuele middeleeuwse landschap van het Zwin en de verdwenen havens van Sluis, Monnikerede, Damme en Brugge.

Gedeputeerde Pijpelink vertelde vanochtend dat je de historische schepen dan over het water ziet varen:

Virtueel oude haven Zwin bekijken tijdens het fietsen

Ook komt er in het Zwin Natuur Park bij Knokke een expositie. De bewegwijzerde fietsroute van 60 kilometer is beschikbaar vanaf 3 juli 2021 tot 2023. Er komen ook kortere lussen. Een gratis fietskaart geeft meer duiding.