Onnodig gebruik mistlamp nekt dieseldieven (foto: Politie West-Brabant-Zeeland)

Surveillerende agenten zagen gisteravond rond 20.45 uur een personenauto rijden op de Industrieweg in Sluiskil met z'n mistlampen aan. Dat was voor de agenten een reden om de auto en de bestuurder te controleren, want het was niet mistig.

De man rook enorm naar diesel

Tijdens het praatje met de 30-jarige Poolse bestuurder roken de agenten een behoorlijke diesellucht. In de auto bleken verschillende vaten en flessen met diesel te staan en wat hevelpompen. Ook de man zelf, met natte kleding, rook enorm naar diesel. De agenten vermoedden brandstofdiefstal en hielden hem aan.

Ondertussen bleven op de telefoon van de man maar berichtjes binnenkomen van steeds dezelfde persoon. Die man, een 38-jarige uit Polen, gaf aan dat hij het vreselijk koud had. Hij vroeg zich af waar zijn kompaan verbleef en gaf de plaats aan waar hij zich zou bevinden.

Vast voor verhoor

Agenten zijn de man gaan zoeken en troffen hem aan op de Spuikreekweg in Sluiskil. Ook hij wordt verdacht van diefstal en is aangehouden. Beide mannen zitten nog vast voor verhoor, de auto en inhoud daarvan is in beslag genomen voor verder onderzoek.