Emoties over gesloopte ramen Timmerfabriek lopen op

De Timmerfabriek in Vlissingen wordt momenteel verbouwd (foto: Peter Hendrikse (via Facebook))

Het begint met een Facebookpost van ambachtelijk houtbewerker Peter Hendrikse uit Vlissingen. "Daar liggen ze dan", schrijft hij bij foto's van kapotte raampartijen. "Tien jaar geleden nog prachtig gerestaureerd. Nu wordt alles weer gesloopt. Mensen doen hun best voor behoud, maar waarvoor eigenlijk?"

Met 'ze' bedoelt Hendrikse de ramen van de Timmerfabriek, het monumentale gebouw in zijn woonplaats dat meer dan honderd jaar terug voor de Scheldewerf werd gebouwd om te dienen als -je raadt het al- timmerfabriek.

Tien jaar terug werd de Timmerfabriek gerestaureerd. De gemeente Vlissingen financierde dat met een zogenoemde kanjersubsidie van 3,4 miljoen euro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Inmiddels wordt de Timmerfabriek verbouwd tot een viersterrenhotel. Bedoeling is dat de deuren van het hotel met Pasen volgend jaar opengaan.

De ramen worden uit de Timmerfabriek gehaald en liggen nu voor het pand (foto: Peter Hendrikse (via Facebook))

De Facebookpost van Hendrikse lokt tientallen reacties uit. Die variëren van "schandalig" en "onze gemeenteraad is corrupt!" tot "prachtige herbestemming en aanwinst voor Vlissingen".

Eindeloos geklaag

Opvallend: ook wethouder en locoburgemeester Albert Vader doet een duit in het zakje. "Een mooie markante plek in het Scheldekwartier krijgt weer smoel. Wees trots op jullie stad en stop met dat eindeloze klagen", reageert hij. Richting Omroep Zeeland wil niemand van de Gemeente Vlissingen reageren. "De Timmerfabriek is nu particulier eigendom, daar gaan wij niet over", aldus de afdeling communicatie.

Maar dat nu een hotel van de Timmerfabriek wordt gemaakt, was wel degelijk een besluit van de gemeente. Bij de herbestemming van het historische pand legt Vlissingen adviezen van de eerdergenoemde Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie naast zich neer.

En waar hebben de beschermers van historisch erfgoed moeite mee? Juist, met de veranderingen aan de ramen en kozijnen van de Timmerfabriek. En laat die nu net aan gruzelementen op een hoopje naast de Timmerfabriek liggen, getuige de foto's die Hendrikse vorige week bij zijn bericht op Facebook postte.

Democratisch traject

"Ik begrijp de woede over de ramen", zegt Leo Harders, de voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie. "Dat zie je vaker als er monumentaliteit verdwijnt. Maar in dit geval is er wel een zorgvuldig democratisch traject aan vooraf gegaan. In ons advies gaven wij aan dat de gevel wat ons betreft intact zou moeten blijven. De wethouder besloot om dat advies naast zich neer te leggen en de wethouder wordt gecontroleerd door de raad. Die heeft hem niet teruggefloten, dus is het een democratisch besluit."

Hendrikse over de ramen: "Tien jaar geleden nog prachtig gerestaureerd. Nu wordt alles weer gesloopt." (foto: Peter Hendrikse (via Facebook))

De adviezen van de monumentencommissie waren ook helemaal niet realistisch, vindt Joeri Beekman, ontwikkelaar van vastgoedbedrijf Team4Real uit Zierikzee. Zusterbedrijf Team Concepts transformeert de Timmerfabriek samen met Bouwgroep Peters en hotelexploitant Kloeg Collection tot een hotel.

"De monumentencommissie wil dat er niets verandert, terwijl de gemeente of de nieuwe eigenaar die monumentale ramen iedere tien jaar voor veel geld opnieuw moet restaureren. Dat is op de lange duur niet houdbaar en dat is ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd voor er een nieuwe bestemming gevonden werd voor dit pand. Daarom besloot de gemeente deze adviezen naast zich neer te leggen en het wél toe te staan om de ramen te vervangen."

Niet vrolijk

Peter Hendrikse wordt er intussen niet vrolijker van. "Wat mij betreft verliest het gebouw met deze modernisering zijn monumentale status en zou de subsidie van tien jaar geleden dus terugbetaald moeten worden."