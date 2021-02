Emergis schrapt twintig banen in jeugdzorg en gaat kinderen thuis behandelen

Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Het reorganisatieplan 'Een toekomstbestendig Emergis kind & jeugd' heeft volgens Emergis de instemming van de OR, de Centrale Cliëntenraad Emergis (CCE) en de familieraad. Vakgroepen binnen de geestelijke gezondheidsinstelling hebben meegedacht.

Beter thuis

Er is niet gekozen voor een nieuwe behandelmethode vanwege financiële problemen. Behandeling thuis blijkt volgens instelling eenvoudigweg beter te werken dan behandeling in de kliniek. "Beter worden doe je thuis in je eigen omgeving. In die eigen omgeving is het ook makkelijker om de belangrijke mensen rondom het kind te betrekken en te steunen", schrijft de organisatie in een persbericht.

Alleen in noodgevallen neemt Emergis nog kinderen op, zo kort mogelijk. "Kortom: de zorg en begeleiding bij het kind thuis gaan we intensiveren en de bedden in de kliniek gaan we afbouwen."

Uitbesteed

De zorg thuis hoeft volgens het persbericht, niet gedaan te worden door Emergis-personeel. "Door het samen te doen, heeft de zorg de meeste kans van slagen. Dit geldt ook als de zorg beter gedaan kan worden door een andere zorgaanbieder."

Emergis is de grootste aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Ze heeft zo'n 1500 werkemers in dienst, die samen 1152 fulltime banen vervullen. De hoofdvestiging van Emergis zit in Kloetinge, maar daarnaast werken veel medewerkers op kleine nevenvestigingen door de hele provincie, of zijn ze onder meer verbonden aan huisartsenpraktijken.

Financiële problemen

De afdeling Kind en Jeugd kampt daarnaast dus met 'forse financiële en zorginhoudelijke problemen', waardoor er twintig fulltime banen verdwijnen..

Die financiële problemen zijn de afgelopen jaren ontstaan, nadat het Rijk maatschappelijke taken zoals jeugdzorg overhevelde naar de gemeentes. Daar ging een bezuiniging mee gepaard, die in de praktijk voor forse financiële gaten zorgt. Gemeentes willen of kunnen die tekorten niet altijd opvangen.

Al andere baan gevonden

Geluiden over een reorganisatie bij Kind en Jeugd klonken al langer bij Emergis, en zorgden voor onrust onder het personeel. Twintig fulltime banen komen in de praktijk neer op zo'n 30 werknemers.

Emergis signaleert dat een aantal van hen zelf al op zoek is gegaan naar ander werk. "Intussen hebben verschillende medewerkers elders een baan aangenomen. Dit betekent dat we geen afscheid hoeven te nemen van alle twintig fte aan medewerkers", schrijft de organisatie. Medewerkers die wel hun werk verliezen, horen dat volgende week. Emergis kijkt of ze deze medewerkers aan ander werk kan helpen binnen of buiten de organisatie; anders treedt het sociaal plan in werking.