Thuisgyms populair: 'Iemand moet toch fit blijven om straks te flaneren op het strand'

De sportscholen zijn sinds half december dicht en maken zich zorgen over de toekomst. Leden zeggen hun abonnement op, de kosten lopen door en er melden zich geen nieuwe sporters aan.

En dan is er nog de onzekerheid over wanneer ze weer open mogen. Bovendien zullen sporters die nu thuis een minisportschool hebben opgebouwd, na de coronacrisis zeer waarschijnlijk niet meer terugkeren als lid van een reguliere sportschool.

Thuisgym is heerlijk

Er ontbreekt weinig in de thuisgym van Eduard en Raymon Hillebrand uit Koudekerke. De broers hebben via een kennis voor een prikkie wat oude fitnessapparaten gekocht en opgeknapt. "Het is heerlijk", zegt Raymon. "Ik nodig vrienden uit en ik zet een muziekje op zo hard als ik wil. Dat kan niet in de sportschool."

Raymon (midden) en Eduard Hillebrand (rechts) flexen in hun eigen sportschool (foto: Omroep Zeeland)

Zijn broer Eduard heeft nu nog een abonnement bij een sportschool. "Maar dat laat ik verlopen. Ik kan thuis nu sporten wanneer ik wil en ik hoef niet te wachten op andere mensen als ik op een apparaat wil." Dat zijn een paar voordelen die Hillebrand opnoemt van zijn thuisgym. "Maar wat ik ook chill vind is dat ik geen oortjes met muziek meer in hoef te doen. Dat sport veel lekkerder."

Flaneren op het strand

Eén van de vrienden die vaak te vinden is in de thuissportschool van de broers, is Justin Belfroid uit Vlissingen. "Normaal was ik elke dag in de gewone sportschool te vinden, maar die ging ineens dicht", legt hij zijn situatie uit. "Het is ideaal voor mij natuurlijk dat Raymon en Eduard hier deze apparaten hebben staan." Justin weet alleen nog niet of hij straks ook niet meer teruggaat naar de reguliere sportschool. "Ik denk dat het een combinatie wordt van de sportschool en hier blijven sporten."

Raymon sluit zich aan bij zijn broer. "Ik ga echt niet meer terug." Overigens ziet hij nog meer voordelen. "Niemand kan op dit moment naar de sportschool. Wij wel! En iemand moet toch fit blijven om straks te flaneren op het strand", zegt hij lachend.

