Meer nieuwe coronabesmettingen, mogelijk door dichte teststraten

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Over het algemeen zit er enkele dagen vertraging in de verwerking van de gegevens door het RIVM, waardoor die extra drukte bij de teststraten nu pas te zien is in de cijfers. Om te corrigeren voor deze en andere dagelijkse fluctuaties in de registratie van het RIVM berekent Omroep Zeeland iedere dag het zevendagentotaal om de achterliggende trend te bepalen. In de onderstaande grafiek is die rekensom uitgevoerd voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat met name Walcheren na het dal van de gesloten teststraten weer een flinke stijging vertoont. Ook de zevendagenlijn van de Bevelanden vertoont een stijgende trend. In Zeeuws-Vlaanderen lijkt juist de daling van de afgelopen dagen verder door te zetten. Noord-Zeeland, bestaande uit Tholen en Schouwen-Duiveland, lijkt vrij stabiel op ongeveer hetzelfde niveau te schommelen.

Meeste besmettingen in Veere

In de nieuwe dagcijfers van het RIVM is het de gemeente Veere waar de meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Daar werd bij negentien inwoners met behulp van een coronatest besmetting met het virus vastgesteld. Uit zowel Vlissingen als Middelburg zijn vijftien nieuwe besmettingen gemeld. De afgelopen 24 uur is iemand uit de gemeente Goes in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. Er zijn geen nieuwe overlijdens gemeld.

In de onderstaande tabel zie je de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van de verschillende Zeeuwse gemeenten in de afgelopen dagen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 7 feb ma 8 feb di 9 feb wo 10 feb do 11 feb Borsele 3 1 1 4 8 Goes 8 3 1 10 7 Hulst 2 2 0 2 1 Kapelle 0 2 3 3 7 Middelburg 10 5 1 12 15 Noord-Beveland 3 2 0 2 2 Reimerswaal 6 3 0 9 4 Schouwen-Duiveland 3 6 4 5 9 Sluis 1 3 1 3 0 Terneuzen 8 4 1 7 4 Tholen 1 8 3 3 5 Veere 2 5 0 11 19 Vlissingen 15 6 3 11 15 totaal Zeeland 62 50 18 82 96

Aangezien de Zeeuwse gemeenten nogal verschillen in aantal inwoners, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal nieuwe besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners weergegeven per gemeente. Ga met de muis naar de gemeenten voor meer informatie.

Daaruit blijkt dat Noord-Beveland nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Veere, Vlissingen en Kapelle volgen op de voet. Daarbij is vooral de stijging in Veere opvallend, omdat het in die gemeente tot nu toe relatief meeviel wat aantallen besmettingen naar inwonertal betreft.