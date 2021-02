Middelbare school krijgt hulp van veertig surveillanten

Een klas past met de anderhalvemeterregel niet meer in een klaslokaal. Daarom zijn klassen nu verdeeld over meerdere lokalen. In het eerste lokaal staat de docent en zitten een paar leerlingen. In een tweede en derde lokaal zit de rest van de klas, elk met een eigen surveillant. Examenleerling Jorgos Spahiu is maar wat blij dat hij weer op school les kan volgen: "Het is een stuk beter dan thuiszitten. Je let ook beter op met een leraar voor je neus."

Vrijwilligers van het eiland

Op Schouwen-Duiveland hebben veertig surveillanten zich gemeld waaronder oud-docenten, ouders en ook medewerkers van sportcomplex Laco. Fay van Sas is een van hen: "Normaal gezien ben ik fitnessinstructeur, dus dit is totaal wat anders." Het sportcomplex is nu gesloten en het personeel helpt op deze manier de school een handje mee.

Van Sas zit in de klas en moet er op toezien dat de leerlingen opletten en bijvoorbeeld niet met hun telefoon bezig zijn. Voor strafpush-ups van de fitnessinstructeur hoeven ze niet bang te zijn: "Nee, dat staat niet in het protocol, maar we kunnen het er altijd bij doen", lacht ze.

Via het scherm heeft de klas verbinding met hun leraar een lokaal verderop (foto: Omroep Zeeland)

Spahiu vindt het ergens wel gek dat er nu surveillanten in de klas zitten, maar ook fijn dat de lessen op deze manier door kunnen gaan. Rector Peter van der Gaag vindt het bijzonder dat zoveel vrijwilligers zich hebben gemeld. Op 70-plussers wordt nu geen beroep gedaan omdat die in een risicogroep vallen, maar wellicht dat die straks bij de examens wel kunnen komen helpen volgens de rector.

Geen ei van Columbus

Alle middelbare scholen zoeken op dit moment naar oplossingen om hun lessen zo goed mogelijk aan te bieden en zeker de examenklassen op school te krijgen. Van der Graag is erg blij met de surveillanten, maar hij denkt niet dat dit voor iedere school de oplossing zal zijn: "Dat is niet zo. Elke school zoekt naar zijn eigen mogelijkheden en dat hangt af van de school. In deze situatie is er geen 'ei van Columbus'."