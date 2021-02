Als festivals mogen doorgaan, zijn deze organisatoren door het dolle heen: 'Hrieps wordt dan de klapper van de eeuw'

Snollebollekes op Hrieps 2018 (foto: Martijn Fincke)

In het radioprogramma de Zeeuwse Kamer vertelden Rutger van Merode van WeitjeRock in IJzendijke, Dennis Sommeijer van Klomppop in Ovezande en Hugo Kramer van Hrieps in Grijspkerke over het organiseren van een festival in coronatijd. Geen simpele bezigheid.

'Ik ga door totdat ik weer een festival kan neerzetten'

De volgende editie van Hrieps zou eigenlijk in mei plaatsvinden, maar de organisatie heeft al besloten het festival naar september te verplaatsen. Kramer hoopt dat het festival dan wel door kan gaan, maar houdt een slag om de arm. "Zolang er niet voldoende vaccins zijn, zie ik het niet gebeuren. Voor nu ziet het er nog zuur uit." Toch houdt hij moed. "Ik ga door totdat ik weer een festival kan neerzetten."

Ziet de volgende editie van WeitjeRock er weer zo uit? (archieffoto) (foto: WeitjeRock)

Ook Van Merode denkt dat de kans groter is dat WeitjeRock in juli niet doorgaat, dan dat het festival wel plaatsvindt. Toch is de organisatie wel al begonnen met de voorbereidingen. "Want ja, als er wel iets kan in juli, willen we natuurlijk wel wat hebben staan."

In IJzendijke houden ze als datum het laatste weekend van juli aan. Verplaatsen naar september was geen mogelijkheid. "Veel festivals verhuizen nu naar het najaar. Wat zou kunnen betekenen dat we bepaalde artiesten niet meer kunnen krijgen. Als het in juli niet door kan gaan, verplaatsen we WeitjeRock weer een jaar."

Sneltesten en anderhalve meter

Toch is het lastig om in deze tijd een festival te organiseren, merkt Van Merode. "Ook de veiligheidsregio en gemeente weten niet wat er dan mogelijk is. We zien zelf niet zoveel in sneltesten of een publiek op anderhalve meter afstand van elkaar. Dat neemt toch de charme weg." En het is volgens de organisator financieel ook niet haalbaar. "Dan kunnen we minder publiek toelaten en lopen we inkomsten mis. Dat zijn toch allemaal dingen waar je rekening mee moet houden."

Archieffoto van Klomppop 2019 (foto: Anneke Vermeulen)

Hoe Klomppop er eind mei uit gaat zien, is niet helemaal duidelijk. Sommeijer wacht nog even af. "Ze verwachten nu nog dat de lockdown tot begin maart duurt, dan zitten we twaalf weken voor het festival. Waar we nu op inzetten, is kijken wat er tegen die tijd wel kan: een kleiner evenement, bijvoorbeeld. Maar dat is waarschijnlijk niet iets wat de naam 'Klomppop' mag dragen."

Klapper van de eeuw

Dromen over de volgende edities wordt al volop gedaan. Van Merode hoopt dat in juli voor de eerste keer WeitjeRock twee dagen duurt, wat eigenlijk afgelopen zomer al het plan was. Sommeijer blijft realistisch en zet in op een klein feestje. "En dan in 2022 een volwaardige, veertigste editie van Klomppop." Mocht Hrieps in september gewoon doorgaan, weet Kramer in ieder geval een ding zeker: "Dat wordt de klapper van de eeuw!"

Normaal zitten festivalliefhebbers langere tijd in spanning voordat ze weten wie er komen optreden. Dat is dit jaar een minder groot spektakel. Hrieps en WeitjeRock nemen het affiche van de vorige, gecancelde editie mee. Omdat Klomppop nog niet precies weten wat ze gaan doen, is de line-up van dat festival nog onbekend.

Zeeuwse Kamer over het organiseren van een festival in coronatijd