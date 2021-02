Zeeuwse soezen vallen in de Mexicaanse smaak

De soesjes zijn speciaal voor Valentijnsdag gemaakt, naar een idee van de Mexicaanse vriendin van Van Damme. "Valentijnsdag wordt hier uitgebreid gevierd. Daar wilden we iets mee, waarop mijn vriendin met het voorstel kwam om soesjes te maken. We zijn ze aan het promoten en het loopt goed." Op de soesjes ligt een laagje chocolade. Dat Mexicanen vooral van pittig eten houden, slaat volgens Van Damme op het hartige eten. "Zoetigheden kunnen voor Mexicanen niet zoet genoeg zijn."

Van Damme voelt zich gesteund door de Mexicaanse regering. "Er komen steeds meer regels die de horeca helpen. Zo mogen we een terras plaatsen. Eerst konden we daar tot 18.00 uur gasten ontvangen, dat is nu uitgebreid naar 21.00 uur."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart.

Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

Luister hieronder het gesprek met Glenn van Damme terug: