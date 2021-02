Langstzittende burgemeester van Zeeland mag blijven

Burgemeester Jan-Frans Mulder (foto: Gemeente Hulst)

Burgemeester worden benoemd voor een periode van zes jaar. In het geval van Mulder zou dat betekenen dat hij tot 2027 burgervader van Hulst is. De kans is echter klein dat Mulder nog zes jaar blijft zitten. Hij wordt dit jaar 66 en nadert daarmee de pensioengerechtigde leeftijd. In een persbericht van de gemeente Hulst geeft hij aan de huidige raadsperiode af te willen ronden en de nieuw verkozen gemeenteraad en het college bij te willen staan bij het opstarten na de verkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

Mulder was tussen 2000 en 2003 burgemeester van Axel. In juni 2003 werd hij benoemd tot burgemeester van Hulst. Hij is de langstzittende burgemeester van Zeeland. Ook Jan Lonink (Terneuzen) is sinds 2003 burgemeester, maar hij begon een maand later dan Mulder.

Minister aan zet

De herbenoeming van Mulder is nog niet officieel. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet een besluit nemen over de herbenoeming.