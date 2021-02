Rijkswaterstaat: Omwonenden dijk Perkpolder worden meer betrokken bij aanpak vervuiling

Vrachtwagen voert grond aan bij bouw zeedijk perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Tot nu toe werd gesteld dat alleen monitoring van de grond en het water van de kwelsloot die aan de dijk grenst voldoende zou zijn als maatregel. Vanuit bewoners kwam daar kritiek op, omdat er vermoedens waren dat de vervuilende stoffen, ondanks de isolerende kleilaag boven en onder de thermisch gereinigde grond, toch hun weg naar buiten de dijk vonden.

Voor de aanleg van de Zeedijk is in 2014, 275.000 kubieke meter thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Dat is grond die onder hoge temperaturen voor het grootste deel schoongemaakt wordt, maar bij de grond die in Perkpolder is gebruikt is er iets misgegaan. Uit onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld te hoge concentraties calcium, arseen, benzeen en tolueen in de grond aanwezig zijn en dat de pH-waarden te hoog zijn. Dat leidde tot onrust bij omwonenden. Rijkswaterstaat liet onderzoeksbureau Deltares en het RIVM onderzoek doen en communiceerde naar aanleiding van die onderzoeken dat er geen gevaar was voor mens en dier. Na een vervolgonderzoek in opdracht van de provincie zei Gedeputeerde Anita Pijpelink dat zij verwachtte dat 'er iets gedaan zou moeten worden'.

Volgens Rijkswaterstaat is de uitlek nu nog niet zo gevaarlijk dat er per direct maatregelen genomen zouden moeten worden. Wel wil de instantie er maatregelen nemen zodat er snel kan worden ingegrepen als er later wel gevaar is voor de omgeving.

Wat is er nu precies gemeten?

Bewoners wilde tijdens de meeting meer duidelijkheid over wat er nu werkelijk in de metingen gevonden was. Die kwam er niet. De vragenstellers kregen wel de toezegging om daar op een later tijdstip tijdstip over geïnformeerd te worden.

Vanuit de omwonenden waren er ook zorgen over de zogenoemde 'verkitting' van de TGG, het vastkleven van grote stukken grond wat tot breuken in de dijk zou kunnen leiden. Eric Mostert zei namens Rijkswaterstaat dat Waterschap Scheldestromen de veiligheid van de dijk regelmatig toetst, en er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat er verkitting plaatsvindt.

Aanleg van de dijk bij Perkpolder in 2014 (foto: omroep zeeland)

Rijkswaterstaat trok wat betreft de communicatie het boetekleed aan. Informatie over de toestand van de dijk en de vervuilde grond werd naar gevoel van de omwonenden slecht gedeeld. Tot nu toe werden bijvoorbeeld de resultaten van de metingen niet openbaar gemaakt.

Omwonenden meer betrokken

Eric Mostert gaf aan dat er over wordt gedacht om deze op een website te publiceren, en beloofde dat Rijkswaterstaat meer actief zou gaan informeren. Ook zullen de omwonenden meer betrokken worden bij het komende plan van aanpak.

Maar ook nu nog bleven veel vragen onbeantwoord. Rijkswaterstaat riep de deelnemers op om die op te sturen. Ook werden er meer online bijeenkomsten zoals deze aangekondigd.

Binnenkort een nieuw rapport

Over een paar weken wordt een rapport, dat agrariërs die met hun land aan de dijk grenzen, hebben laten opmaken door een deskundige, verwacht.

Lees ook: