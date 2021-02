Goedemorgen. Steekpartij, eenzame zwaan en schaatsen op natuurijs

In het centrum van Middelburg was gisteravond een steekpartij. Daarbij is een man gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De politie heeft gezocht naar de dader, maar niemand kunnen aanhouden.

Verzwakte zwaan wordt verzorgd in de Mikke (foto: Omroep Zeeland)

De zwaan die woensdag gered werd door de dierenambulance en de brandweer zit in quarantaine bij Vogel- en Zoogdieropvang De Mikke in Middelburg. Volgens Coby Louwerse van De Mikke is de vogel verzwakt en moet hij aansterken voordat hij weer naar buiten kan. Louwerse betwijfelt of de zwaan om een verloren vrouwtje en nakomeling rouwt.

Schaatsen bij Ellewoutsdijk (foto: Hans Boonman)

Het kan nog een aantal dagen, schaatsen op Zeeuws natuurijs. Op onze website hebben we een lijst met plekken waar er geschaatst kan worden. Iedere dag komen er nieuwe locaties bij, dus houd het in de gaten als je ijzers wilt onderbinden.

Ook marathonschaatser Erwin Mesu zal het bij recreatieve rondjes moeten houden. Gisteravond maakte het kabinet bekend geen toestemming te geven voor een Nederlands Kampioenschap op natuurijs, tot teleurstelling van schaatsbond KNSB.

Een koe in de kou in Vrouwenpolder (foto: Miranda Strijbosch)

Het weer

Het wordt een zonnige dag en het vriest eerst matig met temperaturen tussen -3 en -8 graden. De oostenwind is vrij krachtig en maakt het gevoelsmatig behoorlijk koud. Het wordt een ijsdag met maximaal -1.