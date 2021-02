Goes vindt Roze Zaterdag te duur, maar LHBT Netwerk Zeeland houdt hoop

Eerdere editie van Roze Zaterdag in Amsterdam (foto: ANP)

In 2023 zou Goes de eerste stad in Zeeland zijn waar een Roze Zaterdag zou worden gehouden. Het idee was om de acceptatie van homo's, lesbiennes en transgenders te bevorderen. Maar het feest gaat dus als het aan burgemeester en wethouders ligt niet door.

'Hoop gevestigd op gemeenteraad'

Stefano Frans, voorzitter van LHBT Netwerk Zeeland, is teleurgesteld. Toch komt dit niet als een grote verrassing. "Het gemeentebestuur was van het begin af aan al niet zo happig. Daarom hebben wij nu onze hoop op de gemeenteraad gevestigd."

De raad buigt zich op 25 februari over het voorstel. Frans hoopt dan ook dat een meerderheid van de raad het college van burgemeester en wethouders terugfluit. "Als je kijkt naar de samenstelling van de gemeenteraad, dan zitten daarin veel partijen die zich eerder hebben uitgesproken voor inclusie en diversiteit, dus het staat zeker nog niet vast dat die Roze Zaterdag er niet komt."

Kosten te hoog

Goes is een een regenbooggemeente die inclusiviteit expliciet als doel in het collegeprogramma heeft opgenomen. Dus van zo'n gemeente zou je volgens Frans meer enthousiasme verwachten. Maar wethouder Joost de Goffau geeft aan de verwachte kosten voor de gemeente, 50.000 euro, te hoog te vinden voor wat hij een evenement van maar één dag en voor maar één doelgroep noemt.

Daar klopt volgens de voorzitter van LHBT Netwerk Zeeland niets van. "Het is niet maar één dag, de aan die Roze Zaterdag gekoppelde voorlichting loopt het hele jaar door. En het is ook niet voor maar één doelgroep. Het is juist voor iedereen. Het is niet alsof er iemand bij het welkomstbordje van Goes staat te controleren en alleen homo's de stad binnenlaat", aldus Frans.

'Precies wat Goes nu nodig heeft'

Bovendien is het niet alleen maar een kostenpost. "Het levert ook veel op, aan economische waarde voor hotels en andere horeca, maar ook aan exposure voor de stad. Ik denk dat dit precies is wat Goes nu nodig heeft."

Vrouwen tijdens de Gay Pride in Alkmaar, archieffoto 2019 (foto: ANP)

Bovendien hoeft volgens Frans niet het volledige bedrag door de gemeente opgehoest te worden. "We willen juist op zoek gaan naar sponsoren en fondsen bij andere instanties die hier ook aan kunnen bijdragen."

Mijlpaal

Als de raad zich op 25 februari positief uitspreekt over het plan en burgemeester en wethouders dwingt om toch de portemonnee te trekken voor dit evenement, zou Roze Zaterdag in 2023 voor het eerst in Zeeland gevierd worden. Dat zou volgens Frans voor veel Zeeuwse LHBTI's een mijlpaal betekenen. Hij verwacht dat het evenement zo'n 10.000 tot 15.000 bezoekers naar Goes zou kunnen trekken.