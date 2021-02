JVOZ heeft technische staf nagenoeg rond voor volgend seizoen

Istvan Bakx leidt de training bij JVOZ JO17 (foto: Omroep Zeeland)

Technisch coördinator Rogier Veenstra heeft zijn contract met één jaar verlengd. Veenstra zal volgend seizoen ook vaker op het veld staan om de andere trainers te ondersteunen. Veenstra combineert de werkzaamheden met zijn baan als hoofdtrainer bij ASWH, dat in de Tweede Divisie speelt.

Istvan Bakx

André Siereveld en oud-prof Istvan Bakx vormen het trainersduo van JO17. Siereveld zal de coaching op de zaterdagen voor zijn rekening nemen omdat Bakx zelf nog actief is bij Hoek in de Derde Divisie. Siereveld stopt met zijn werk als assistent-trainer bij eersteklasser Kloetinge.

Staf JVOZ 2021-2022

team hoofdtrainer(s) JO17 Istvan Bakx en André Siereveld JO16 Salim Ben Sellam en Kevin Hollander JO15 Mike But JO14 Salim Achoui JO13 Aloys Lockefeer JO12 Joshua van Dolder JO11 Jesper Harinck

Volgende maand hoopt JVOZ duidelijkheid te hebben over het meisjesvoetbal. Het is nog niet duidelijk welke teams er ingeschreven worden voor de competitie. Als daar meer over bekend is, wordt de staf verder ingevuld.

JO18

JVOZ gaat een JO18-team aan de opleiding toevoegen. "We merken dat de stap naar het seniorenvoetbal voor JO17-spelers nog groot is", zegt Niels Slager, hoofd jeugdopleiding. "Voor hun ontwikkeling zou een tussenstap via een JO18-team goed zijn. We gaan daar sowieso mee beginnen. In elk geval in het seizoen 2022-2023, maar misschien komende zomer al."