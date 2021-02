Aangehouden Aardenburgse vrouw verdacht van moord op Ichelle

De winkels van de verdachte en Ichelle zitten vlak bij elkaar. (foto: Omroep Zeeland)

Bij onderzoek in de winkel van de vrouw aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg zijn sporen van een misdrijf gevonden. Politie en justitie verdachten haar eerder van vrijheidsbeneming van Ichelle, maar de aanklacht is nu verzwaard naar moord.

De 44-jarige vrouw, die dinsdag in een woning in Aardenburg werd aangehouden, is vooralsnog de enige verdachte in deze zaak. Ze wordt vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Onderzoek

De verdachte heeft net als Ichelle een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Volgens de politie waren de vrouw en haar man bekenden van Ichelle.

De Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Er werd deze week uitgebreid onderzoek gedaan in de woning van de aangehouden vrouw in Aardenburg en in haar winkel in Oostburg. De politie laat weten dat ook twee personenauto's zijn doorzocht en weggetakeld voor onderzoek.

Vermissing Ichelle Ichelle van de Velde (29) is sinds half december vermist. Op 14 december werd zij nog gezien door een familielid en een dag later was er nog contact met Ichelle. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. Meerdere keren zochten zowel politie als vrienden en familie naar de vrouw uit Oostburg.

Sinds een paar weken werkt een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing aan haar vermissing. Half januari doorzochten forensische specialisten van het NFI haar woning en naaiatelier. Daarbij werden geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.

De familie van Ichelle liet afgelopen week in een reactie blij te zijn dat er 'eindelijk weer schot in de zaak komt'. De familie wilde toen verder nog niet inhoudelijk reageren op de aanhouding van de verdachte.

De omgeving van de woning in Aardenburg werd dinsdag door de politie afgezet. (foto: HV Zeeland)

