Pattinama-Kerkhove naar halve finales in Zuid-Afrika

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie tijdens de finale van het NK tennis (foto: Henk Koster fotografie)

In twee sets denderde Kerkhove, die nog geen set verloor op dit toernooi, over haar tegenstander heen. Guerrero Alvarez is een opponent die Kerkhove lekker ligt. Twee keer eerder speelden de twee tegen elkaar en beide keren won Kerkhove. Dat was vrijdag ook het geval. In de eerste set werd het 6-2 en in set twee werd het 6-4.

In de halve finale staat Kerkhove zaterdag tegen de Hongaarse Anna Bondar. Een tegenstander waar Kerkhove nog nooit tegen speelde.

Eerdere wedstrijden

Kerkhove versloeg in de eerste ronde van het Zuid-Afrikaanse toernooi Miriam Kolodziejova uit Tsjechië met de setstanden 7-6 en 6-2. In de ronde daarna was Kerkhove met 6-3 en 6-1 te sterke voor Sada Nahimana uit Burundi.