Oesterkweker verplaatst drie miljoen oesters vanwege ijs op Oosterschelde

Oesterkweker Hans Nelis was bang dat het ijs zijn oesters zou beschadigen (foto: Hans Nelis)

"Van de kou hebben de oester vrijwel geen last", legt Hans Nelis uit. "Maar als het ijs nog verder toeneemt, is er veel meer kans - of is er eigenlijk de garantie - dat de oestertafels omvallen", legt Nelis uit. Tegen bewegende ijsschotsen zijn de tafels niet bestand.

Oestertafels tegen de oesterboorder Nelis kweekt een deel van zijn oesters op tafels, die los van de grond in kolommen in het water staan. Op deze manier zijn de schelpdieren beschermd tegen de oesterboorder. Dat is een kleine zeeslak die een gaatje maakt in de oesterschelp en de oester opeet. Het kweken op tafels is wel arbeidsintensiever dan de traditionele kweek op de bodem.

Als de tafels zouden omvallen, komen de oesters alsnog op de bodem te liggen "en kan de oesterboorder alsnog toeslaan", legt Hans Nelis uit. Daarom hakte hij van de week de knoop door en besloot hij zijn drie miljoen tafeloesters te verplaatsen naar een diepere plek, zodat het ijs er overheen kan drijven.

De bedoeling is dat de oesters weer terug naar hun oude plek gaan, zodra de 'winterdreiging' weg is. Dat is nog niet volgende week, als naar verwachting de dooi in zet. "In 2018 zagen we ook nog dat het in maart ging vriezen. Dus het zal daarna pas zijn dat we de oesters weer terugverhuizen."

De tafeloesters standaard in diepere gedeelten plaatsen is geen optie. Dan groeien de oesters te snel en vallen ze niet meer droog bij laag water. Dat is bij deze manier van kweken wel noodzakelijk omdat de groeiranden van de oesters moeten worden bijgesneden.

Een kleine periode in dieper water is volgens Nelis voor nu geen probleem, omdat de oestergroei door het koude weer tot stilstand is gekomen.

