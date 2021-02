Daders steekpartij Middelburg nog niet gepakt, politie verspreidt signalement

Politieagent stapt uit politiewagen (foto: ANP)

Het slachtoffer, een 61-jarige man, liep rond 19.00 uur over de Geerepassage toen hij de twee jongens sneeuwballen zag gooien. Hij kreeg zelf ook een sneeuwbal naar zijn hoofd gegooid. Toen hij de jongens hierop wilde aanspreken, renden zij weg.

Schermutseling

Een van de twee jongens kwam toch teruggelopen, waarna een woordenwisseling en een schermutseling met het slachtoffer volgde. De 61-jarige man besloot weg te lopen, maar de jongen kwam achter hem aan en haalde een mes tevoorschijn.

Ter hoogte van de Lange Geere haalde de jongen uit met het mes en raakte het slachtoffer gewond. Het slachtoffer zocht hulp bij een omstander, terwijl de dader nog op enkele meters afstand stond. Op dat moment kwam ook de andere jongen weer aanlopen.

Niemand meer aangetroffen

De omstander belde de politie en zodra de twee jongens doorhadden dat de politie werd gebeld, maakten ze zich uit de voeten. De politie was snel ter plaatse en heeft gezocht naar de daders in en rondom het centrum, maar daarbij werd niemand meer aangetroffen die aan het signalement voldeed.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling en heeft een verklaring afgelegd. Daaruit gaf hij volgens de politie ook een duidelijk signalement van de twee jongens.

Signalement

Zoals gezegd gaat het om twee jongens van rond de vijftien jaar met een getinte huidskleur. Ze droegen allebei donkere kleding. De ene jongen was rond de 1,60 meter lang en had een smal gezicht, een spitse neus en donker kort haar. De andere dader was iets langer en had een stevig postuur, donkere ogen en donker, kort haar.

De politie roept iedereen die meer weet over wat daar gisteravond gebeurde of over wie deze twee jongens zijn op om zich te melden. De politie is daarbij specifiek op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben ten tijde van het incident of de verdachten mogelijk eerder die dag hebben gezien.

