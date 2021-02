Voice Kids-winnaar Dax Hovius lanceert debuutsingle

Dax Hovius is blij met de belangstelling van platenlabel 8Ball Music. Ze helpen hem met de promotie van de single en met het formeren van een band. Dax: "Heel vet, want ja, die mensen hebben er verstand van. Ze waren echt heel enthousiast over het nummer. Dit is een belangrijke stap. Het wordt heel professioneel ineens."

Schrikken van deze ontwikkelingen doet hij niet. "Nee, hier gá ik voor. Je wilt ook verder komen en de kans hebben om jezelf te laten horen aan de mensen."

Examenjaar

Maar Dax zit nog op school, in z'n examenjaar. Hij gaat er alles aan doen om ook dat papiertje te halen, maar heeft géén back-up plan. "Muziek is het enige wat ik kan, hier leef ik voor. Dit is het enige wat ik buiten school de hele dag doe, muziek maken, bedenken en alles eromheen."

Dax Hovius heeft een gebroken hart, maar kan er wel mee omgaan, vertelde hij tegen Remco van Schellen in Zeeland Wordt Wakker

Zijn debuutsingle Lonely Lovers gaat over een geliefde die in je dromen wel bij je is, maar als je wakker bent niet meer. Een gebroken hart. Dax schreef het allemaal uit eigen ervaring: "Ik kan er wel mee omgaan. Ze weet er ook van en vindt het leuk dat er nu een liedje over haar uitkomt. Ze is nu mijn beste vriendin."