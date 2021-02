Oostburg leeft mee met familie van Ichelle

Oostburgers leggen bloemen bij winkel van vermoorde Ichelle (foto: Omroep Zeeland)

Een vrouw die samen met een vriendin een bloemetje neerlegt, is geschokt door het nieuws. "Al twee maanden leeft Oostburg mee. We hopen dat de familie eindelijk duidelijkheid krijgt."

Zoektocht naar lichaam

De zaak begon als een vermissing. Van de 29-jarige Ichelle ontbrak sinds half december ieder spoor. Op meerdere plekken werd gezocht, de politie hield alle opties open. In eerste instantie werd er ook rekening mee gehouden dat ze vrijwillig was vertrokken, maar gaandeweg werd dat scenario steeds onwaarschijnlijker en werd de zoektocht naar de vermiste Ichelle vooral een zoektocht naar haar lichaam.

Vandaag werd bekendgemaakt dat politie en justitie de eerder aangehouden 44-jarige vrouw uit Aardenburg ervan verdenken Ichelle te hebben vermoord. Dat nieuws komt bij de familie keihard binnen, zegt woordvoerder Lars Walder. De familie wil nu volgens Walder vooral weten waar ze is. "Dat weten we nog steeds niet."

De winkels van de verdachte en Ichelle zitten aan dezelfde straat (foto: Omroep Zeeland)

Veel Oostburgers kennen Ichelle persoonlijk. Ze staat bij iedereen bekend als een vrolijke vrouw, die alles voor haar winkel deed. Dat de eigenaresse van een andere winkel, twee deuren verderop, nu verdachte is in deze zaak komt bij sommigen niet als onverwacht. "Er gaat al langer het gerucht dat zij er mee te maken heeft. Ik sta er niet van te kijken, want ik vond het een vreemde", zegt een bloemenlegster.

Sporen van een misdrijf

Het lichaam van Ichelle is dus nog altijd niet gevonden, maar politie en justitie achten de kans 'heel klein' dat ze nog in leven is. Bij onderzoek in de winkel van de verdachte aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg zijn sporen van een misdrijf gevonden. Politie en justitie verdachten haar eerder van vrijheidsbeneming van Ichelle, maar de aanklacht is nu dus verzwaard naar moord.

De 44-jarige vrouw, die afgelopen dinsdag in een woning in Aardenburg werd aangehouden, is vooralsnog de enige verdachte in deze zaak. De verdachte heeft net als Ichelle een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. Volgens de politie waren de aangehouden vrouw en haar man bekenden van Ichelle.

Lees ook: