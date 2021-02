Stijging aantal coronabesmettingen Walcheren en Bevelanden, Zeeuws-Vlaanderen daalt

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren meldde het RIVM 96 nieuwe besmettingen en de dag daarvoor waren het er 82. De kans is groot dat die getallen iets hoger waren door die inhaal-tests. Maar met de 75 van vandaag lijkt aan die piek een einde te zijn gekomen.

Zevendagentotaal

Om deze en andere fluctuaties te compenseren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totaalaantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat de zevendagenlijnen van Walcheren en de Bevelanden een stijgende trend vertonen, terwijl Noord-Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen juist verder dalen. De daling is in Zeeuws-Vlaanderen zo sterk dat het erop lijkt dat die regio binnenkort het laagste zevendagentotaal heeft van Zeeland, terwijl het meer inwoners heeft dan de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen.

Meeste besmettingen in Vlissingen

In de dagcijfers van het RIVM is Vlissingen de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen. Daar werd bij zestien inwoners een besmetting vastgesteld. Middelburg volgt met veertien nieuwe besmettingen. In de onderstaande tabel zie je de besmettingsaantallen van de Zeeuwse gemeenten van de afgelopen dagen in de registratie van het RIVM.

Besmettingsaantallen van voorgaande dagen per gemeente volgens het RIVM

Gemeente ma 8 feb di 9 feb wo 10 feb do 11 feb vr 12 feb Borsele 1 1 4 8 4 Goes 3 1 10 7 8 Hulst 2 0 2 1 5 Kapelle 2 3 3 7 4 Middelburg 5 1 12 15 14 Noord-Beveland 2 0 2 2 0 Reimerswaal 3 0 9 4 1 Schouwen-Duiveland 6 4 5 9 2 Sluis 3 1 3 0 2 Terneuzen 4 1 7 4 6 Tholen 8 3 3 5 5 Veere 5 0 11 19 8 Vlissingen 6 3 11 15 16 totaal Zeeland 50 18 82 96 75

Aangezien de Zeeuwse gemeenten nogal verschillen in aantal inwoners, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal nieuwe besmettingen naar inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners weergegeven per gemeente. Ga met de muis naar de gemeenten voor meer informatie.

Daaruit blijkt dat de gemeente Veere inmiddels de Noord-Beveland heeft ingehaald als de gemeente met de meeste besmettingen naar inwonertal. Veere steeg naar 205 besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners, terwijl Noord-Beveland daalde naar 185 besmettingen per 100.000 inwoners.

Minste besmettingen in Zeeuws-Vlaamse gemeenten

Wat verder opvalt is dat de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten de drie gemeenten zijn met de minste besmettingen naar inwonertal. Hulst, Sluis en Terneuzen zijn ook de enige drie gemeenten die onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig' zitten. Daarvoor moeten er meer dan honderd besmettingen geconstateerd worden in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners.

In Sluis is het aantal besmettingen zelfs zo laag dat de gemeente nog maar net boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zorgelijk' zit. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 35 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. Het dalen tot onder die drempelwaarde is één van de voorwaarden die het kabinet heeft gesteld voor het verder versoepelen van de coronamaatregelen.

Meeste sterfgevallen in Vlissingen

De meeste sterfgevallen waren afgelopen week te betreuren in de gemeente Vlissingen. Drie inwoners van die gemeente overleefden de besmetting met het coronavirus niet. De gemeente Noord-Beveland volgt met twee sterfgevallen.

De gemeente met de meeste ziekenhuisopnames in de afgelopen zeven dagen is Middelburg. Vijf inwoners van die gemeente zijn opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige cronaklachten. Vlissingen volgt met vier ziekenhuisopnames.