'Fusie havens Antwerpen en Zeebrugge geen bedreiging voor North Sea Port'

Containerschip van Chiquita lost in de haven van Vlissingen (foto: Chiquita)

"Wij zijn bijvoorbeeld zeer sterk in fruit en voeding", legt Schalck uit in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Dat is een niche waar wij sterk in zullen blijven ook omdat je vast zit aan de infrastructuur voor koeling en distributie. Dus daar maak ik mij geen zorgen over. Wij zijn in fruit en voeding de afgelopen jaren flink aan het groeien, in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven in bijvoorbeeld Vlissingen, dus wij gaan daarin door deze fusie geen marktpositie verliezen."

'Niet zomaar inwisselbaar'

Hetzelfde geldt volgens de havendirecteur voor auto's. "Zeebrugge is gericht op wagens uit Azië voor heel Europa, wij zijn juist gespecialiseerd in wagens die hier in de regio geproduceerd worden en naar het Verenigd Koninkrijk moeten. Dat is echt niet zomaar inwisselbaar."

Directeur Daan Schalck van North Sea Port over fusie havens Antwerpen en Zeebrugge

Bovendien zijn volgens Schalck de havens van Antwerpen en Rotterdam zoveel groter dan North Sea Port dat het iets groter worden van Antwerpen door de fusie met Zeebrugge de concurrentiepositie van North Sea Port nauwelijks beïnvloedt. "Voor ons maakt dat weinig verschil."

Voordelen

Sterker nog, Schalck ziet zelfs voordelen door de fusie van Antwerpen en Zeebrugge. "Met deze fusie hebben we er juist een sterke partner bijgekregen waarmee we kunnen samenwerken op gebieden als digitalisering en energietransitie."

Containerschip op de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Vanwege de regionale ligging van de twee fusiehavens zou je denken dat het samengaan van deze nieuwe fusiehaven met North Sea Port wellicht voor de hand ligt, maar Schalck ziet een dergelijke fusie in de nabije toekomst niet zitten. "Als ik kijk naar onze eigen positie dan zullen we toch echt nog wel een paar jaar nodig hebben om onze eigen fusie goed te laten indalen. Om ervoor te zorgen dat de samenwerking in de teams verbetert en dat we onze klanten het gevoel geven dat we écht één haven zijn."

Samen sterker

Antwerpen en Zeebrugge werkten al een paar jaar aan het samengaan van hun havens. Ze zouden elkaar goed aanvullen, concludeerden beide Belgische havens na een onderzoek. Zo is Zeebrugge een belangrijk knooppunt voor het verschepen van auto's en vloeibaar aardgas en is Antwerpen dat voor chemicaliën. Bovendien zouden de havens samen sterker staan in de overgang naar een digitale en groene economie.

Samen zullen de havens van Antwerpen, de op een na grootste van Europa, en Zeebrugge jaarlijks ongeveer 278 miljoen ton aan goederen kunnen verwerken. Dat is nog altijd een stuk minder dan die van Rotterdam, die in 2019 bijna 470 miljoen ton oversloeg.

Fusie eind dit jaar rond

De huidige baas van de Antwerpse haven krijgt volgens Belgische media straks de leiding over de fusiehaven, die Port of Antwerp-Bruges gaat heten. Als de mededingingsautoriteit toestemming geeft, kan de fusie eind dit jaar rond zijn, hoopt de Antwerpse havenwethouder Annick De Ridder.