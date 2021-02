Het blijft stil in de carnavalsdorpen, maar er zijn alternatieven

Sommige carnavalsverenigingen hebben de afgelopen maanden gezocht naar alternatieven om ervoor te zorgen dat de optocht toch gehouden kon worden, maar dat bleek tevergeefs. Stichting de Betekoppen uit Sas van Gent, oftewel Betekoppenstad, heeft bijvoorbeeld gekeken of de optocht digitaal plaats kon vinden, maar dat was voor veel bouwgroepen van praalwagens geen optie.

Volgens Jan Vinke van de Sasse carnavalsvereniging De Ventjes hoort er publiek bij een optocht. "We hebben een act en daarbij gaat het juist om de interactie met het publiek. Wat is er leuk aan om alleen maar naar een bewegende stilstaande wagen te kijken? Niets!"

Anderhalve meter afstand

In 's-Heerenhoek, ofwel 't Paerehat, heeft de organisatie ook gekeken naar alternatieven, maar dat bleek volgens voorzitter Ton Oosthoek erg lastig. "Zodra je wat organiseert heb je mensen die erop afkomen. Die moeten dan op anderhalve meter afstand blijven. En het is voor ons niet te doen om dat in goede banen te leiden en te handhaven."

Carnavalsstichting De Koenkelpot heeft daarom andere activiteiten gepland, waarbij de coronamaatregelen wél gehandhaafd kunnen worden, zoals een speurtocht door het dorp, een kleurwedstrijd en de wedstrijd mooist versierde 'uus of straete' van 2021.

Klap voor de horeca

De meeste carnavalsverenigingen vinden het jammer dat er dit jaar geen carnaval gevierd kan worden. Niet alleen voor de inwoners en het aanwezige publiek, maar vooral ook voor de plaatselijke horeca. "De horeca heeft het al zo zwaar en juist met carnaval hadden ze weer wat kunnen verdienen, rekening houdend met alle maatregelen natuurlijk. maar nu lopen ze ook dit mis, een hard gelag."

Als we niet doorbouwen bestaat de kans dat je elkaar maandenlang niet ziet." Jan Vinke, AdviZeur De Ventjes

Carnavalsvereniging De Ventjes uit Sas van Gent was in augustus al begonnen met het bouwen van de praalwagen voor dit jaar. "Toen we eind september hoorden dat carnaval niet doorging, was het wel even slikken. Maar ondanks de teleurstelling hebben we vrij snel besloten om gewoon door te bouwen", aldus Jan Vinke, de AdviZeur van De Ventjes.

Een echte vriendenclub

De Ventjes hebben zo'n 25 leden en Jan Vinke is al veertig jaar lid. Hij is elke week minimaal één avond bezig met bouwen. "Maar meestal zijn dat er wel meer, hoor. Er is namelijk altijd wel wat te doen, zeer zeker wanneer de deadline in zicht komt."

Hij vindt het belangrijk dat er ook nu wordt doorgebouwd. "Als we niet doorbouwen, bestaat de kans dat je elkaar maandenlang niet ziet. Het zou dan ook zomaar kunnen dat sommige leden iets anders gaan doen en niet meer terugkomen en dat zou erg jammer zijn. We zijn namelijk een vriendenclub en door te bouwen blijven de sociale banden binnen de club intact."

Ondanks dat De Ventjes doorbouwen, wordt er volgens de AdviZeur natuurlijk wel rekening gehouden met alle maatregelen. "We hebben een heus coronaprotocol waar iedereen zich aan moet houden. We hebben ook een app om bij te houden dat er niet te veel mensen tegelijk op de bouwlocatie in de Leutfabriek aanwezig zijn en uiteraard wordt daarbij afstand gehouden. En als je verkouden bent, of iemand in je directe omgeving heeft klachten, dan neem je contact op met mij om het te bespreken en wordt er daarna een beslissing genomen. En ik klop het af, maar tot nu toe is er nog niemand ziek geweest."

Twee praalwagens

Het grote voordeel dat er wordt doorgebouwd is volgens Vinke niet alleen dat de groep bij elkaar blijft, maar ook dat de carnavalsvereniging volgend jaar met twee praalwagens mee kan doen aan de optocht. "Deze praalwagen is straks klaar en dan nemen we, zoals ieder jaar, even een time-out. Maar in augustus gaan we er weer met frisse moed tegenaan. Dus ik moet binnenkort weer achter m'n tekentafel om iets te ontwerpen dat bij het thema van komend jaar aansluit."

Carnavalsvereniging De Ventjes bouwt gewoon door (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: